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Экономика
16 октября 2022  18:37

Переговоры по зерновой сделке в Москве продолжались 2,5 часа

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В Москве завершились переговоры по зерновой сделке, они продолжались более двух с половиной часов. Об этом сообщает РИА Новости.

Их участниками стали заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин участвовать в этих переговорах не планирует и встречи с представителями ООН, прилетевшими в Москву в воскресенье, 16 октября, у него не назначены. 

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