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Ру Тат
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Политика
25 октября 2022  15:54

Лидер Гвинеи-Бисау на встрече с Путиным выразил надежду на диалог между РФ и Украиной

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Гвинея-Бисау не может покинуть Россию в ситуации кризиса на Украине. Об этом заявил лидер островного государства Умару Сиссоку Эмбало на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Политик выразил надежду на то, что России и Украине, которые он назвал «братскими странами», удастся наладить диалог.

«Вы видите, что существующая сегодня ситуация в связи с войной двух братских государств: России и Украины, а также в том, что касается зерна и удобрений, — заблокировали успехи во всем мире», — подчеркнул гвинейский лидер.

«Я приехал к вам как брат и как друг, конечно же», — заверил Сиссоку Эмбало, который представляет не только свое государство, но и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), председателем которого является.

#Владимир Путин #спецоперация на Украине #политика
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