Лидер Атнинский, просел Муслюмовский: итоги развития индустрии в районах РТ за полугодие

Промпроизводство в Татарстане в целом фактически стагнировало. При этом в муниципальных образованиях РТ картина сложилась разнонаправленная

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Промышленное производство в РТ за полугодие выросло всего на 0,8%

Промышленное производство в Татарстане в целом, как сообщал ранее «Татар-информ», по итогам первого полугодия 2024 года фактически стагнировало – рост составил всего 0,8% к аналогичному периоду 2023-го. При этом в разрезе муниципальных образований РТ картина сложилась разнонаправленная.

Взяв за основу тот же индекс промпроизводства (ИПП), который характеризует рост либо снижение в индустрии в натуральном выражении (в сопоставимых ценах), «Татар-информ» составил рейтинг муниципальных образований РТ по динамике в индустрии за январь – июнь текущего года. Данные взяты из отчетов Минэкономики РТ, которые доступны на ресурсе «Открытый Татарстан».

Оказалось, что снижение ИПП за обозначенный период случилось в 20-ти районах республики, рост – в 25-ти. Для сравнения: в первом полугодии 2023-го районов-аутсайдеров было 16 (к соответствующему периоду 2022-го). Ощутимо, более чем на 15%, индустрия в этом году просела только в Муслюмовском районе. Годом ранее таких муниципалитетов было три – Верхнеуслонский, Бугульминский и Атнинский.

Муслюмовский тогда был пятым по падению, за тот же период прошлого года индекс в нем составлял 91,4%, так что район продолжает сдавать позиции. А вот Верхнеуслонский, упавший годом ранее более чем на треть (и тогда ставший антилидером), напротив, их отвоевывает – рост в первом полугодии этого года составил 11,5%. Исключение – Бугульминский район, оставшийся на том же втором месте по снижению ИПП. Правда, годом ранее индустрия там проседала сильнее, почти на 25%. В этом году – «всего» на 13,5%. Но тренд очевиден.

Кроме него, более чем на 10% за январь – июнь текущего года ИПП снизился еще в трех муниципалитетах. В остальных же 15 «аутсайдерах» сокращение индустрии выглядит не особо радикальным. Но тут, что называется, важны нюансы – в числе таких районов оказалась половина из топ-10, формирующих основной объем отгрузки по республике.

В системообразующем для Татарстана Альметьевском районе ИПП за полугодие упал на 2,3% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди таковых и системообразующий для Татарстана Альметьевский район, где ИПП за полугодие упал на 2,3%. Причина понятна: в целом добыча полезных ископаемых в РТ за тот же период сократилась на 3,3%. «Мы, например, добываем нефть в соответствии с планом и превысить его не можем из-за сделки ОПЕК+», – объяснял в недавнем интервью «Татар-информу» глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. Собственно, фактор «нефтяных ограничений» влияет и на другие муниципалитеты, в основе экономики которых добыча «черного золота».

Причина проседания в Набережных Челнах, в прошлом году, напротив, входивших в число лидеров по динамике роста производства за полугодие (с темпом в 24,4%!), тоже легко объяснима. Автопром в целом в РТ за январь – июнь этого года сдал на 14,6%, в том числе выпуск грузовиков сократился почти на 5%, до 28,3 тыс. штук. По словам Коробченко, «КАМАЗ в первом полугодии был в корпоративном отпуске».

Менее чем на 1% снизился ИПП в четырех районах Татарстана, но среди них – Елабужский, Нурлатский и Нижнекамский, которые также входят в топ-10 по отгрузке. В последнем в принципе логичнее говорить не о сокращении, а о стагнации, и это при том, что производство нефтепродуктов в Татарстане за полугодие просело на 1,8%, а химпром – на 0,7%. Снова дадим слово Коробченко: «В начале года получилось так, что в нефтехимии было много проектов, связанных с модернизацией и капитальным ремонтом. Были производства, которые стояли на внеплановом ремонте – плановый ремонт предполагался во втором полугодии, но его перенесли на первое. Все это во втором полугодии даст большой плюс».

Причина проседания в Набережных Челнах легко объяснима. Выпуск грузовиков сократился почти на 5%, до 28,3 тыс. штук Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Рекордный рост ИПП в небольших районах связан с эффектом низкой базы

Рост, близкий к нулю – менее 1% – в первом полугодии показали два района, в том числе еще один участник «золотой десятки» – Тукаевский (годом ранее там, напротив, был небольшой минус). Еще в четырех муниципалитетах из этой группы ИПП вырос намного заметнее, особенно – в Зеленодольском, который по темпам роста вообще вошел в десятку лидеров.

Как и Лаишевский район, этот муниципалитет входит в агломерацию с Казанью, где индустрия тоже растет, причем динамичнее, чем это было в первом полугодии 2023-го. Ситуация в Заинском районе, очевидно, связана с высокой загрузкой крупнейшей в Татарстане по мощности Заинской ГРЭС.

При этом в лидеры по темпам роста промпроизводства (более 11%) выбились мелкие по вкладу в экономику Татарстана районы. Например, в Атнинском, Апастовском, Камско-Устьинском и Рыбно-Слободском районах отгрузка за первое полугодие не смогла преодолеть планку даже в 1 млрд рублей (причем в каждом). В Верхнеуслонском она составила 1,4 млрд, в Арском – 3,3 млрд, а в Буинском – 4,1 млрд.

Исключения в этом списке – уже названный выше Зеленодольский район, а также Чистопольский и Высокогорский районы. При этом только в Чистопольском темпы роста промпроизводства, набранные в первом полугодии текущего года, действительно поражают воображение (о причинах можно только догадываться). А ведь ИПП рос в этом муниципалитете и в первые шесть месяцев 2023-го, но на более скромные 15,4%. Индустрия в Зеленодольском тогда стагнировала, а в Высокогорском – была в небольшом минусе.

Фантастическая же динамика, набранная небольшими муниципалитетами, в силу размеров их экономик – в сравнении с топ-10 по отгрузке, очевидно базируется на эффекте низкой базы. Например, в Атнинском районе годом ранее индустрия проседала почти на 15%, а в этот раз скакнула почти на 70% – такие «качели» могут случиться буквально от небольших изменений на предприятиях. Например, на СХПК «Арыш» (за счет увеличения переработки мяса), или в компаниях «Камень» и «Атняагрохим» (производство щебня) и др., объясняли ранее «Татар-информу» в Минпромторге РТ. В районах с мощной и развитой индустрией подобные резкие скачки практически невозможны.

Фото: © «Татар-информ»

Промпроизводство в Апастовском районе в первом полугодии 2023-го выросло на 265,7% (тогда это был лучший из набранных на районном уровне темпов), по итогам всего прошлого года – на рекордные для всего Татарстана 418,7%! И пока муниципалитет не сбавляет оборотов. В Минпромторге РТ это чудо называют обыкновенным – во втором полугодии 2023-го в районе запустили молочный комбинат, «который продолжает наращивать свои мощности, расширяет номенклатуру и уже поставляет продукцию в зарубежные страны».

«Минэкономики ставит нам цель 2,5%, планируем превысить эту планку»

Напомним, ранее мы выпускали индустриальный рейтинг районов Татарстана по итогам 2023 года, составленный по объемам отгрузки, а не уровню ИПП. Отгрузка – это «денежный» индикатор: стоимость отгруженных, то есть проданных предприятиями товаров собственного производства (а также работ и услуг), которая рассчитывается в фактических отпускных ценах.

За январь – июнь 2024 года, по данным Татарстанстата, в целом по РТ отгрузка превысила 2,6 трлн рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 23,9%! Но так складывается не всегда – в первом полугодии 2023-го отгрузка, напротив, пребывала в минусе – при абсолютном показателе в 2,5 трлн сокращение к аналогичному периоду предыдущего года тогда превышало 9%. Отставание удалось наверстать только под занавес года: по итогам 2023-го показатель вырос на 13,3%, до 4,6 трлн рублей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но в связи с такими особенностями этого индикатора, итоговый объем которого зависит не только от выпуска продукции в натуральном выражении (который тоже может «гулять» в течение года в связи с различными факторами – от ремонтов до отпусков; вспоминаем упомянутый Коробченко КАМАЗ), но и от ценообразования (волатильного в еще большей степени), строить рейтинги на его основе логичнее уже по итогам всего года. Когда, так сказать, весь дебет с кредитом будет сведен. И мы к этому вернемся в начале 2025-го.

Строго говоря, рейтинги социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана на системной основе делает Минэкономики РТ. Но публичный доступ к этой информации ведомство закрыло еще в прошлом году. Поэтому приходится выкручиваться и оценивать состояние муниципальных экономик по доступным данным.

По итогам 2024 года, по прогнозу Минэкономики РТ, рост ИПП в Татарстане должен составить 2,5%. Олег Коробченко уже заявил, что «мы планируем превысить эту планку». В частности, по словам министра, «ТАНЕКО сейчас запускает большой завод по производству ароматических углеводородов. Помимо этого, у ТАНЕКО есть ряд проектов, которые дадут большой объем, во-первых, в первичной переработке нефти, и в последующей переработке». А на «Нижнекамскнефтехиме» СИБУР завершает строительство нового олефинового комплекса по производству этилена ЭП-600. «Когда мы его запустим, получим большой прирост во всей экономике», – уверен министр.

«В целом, если посмотреть относительно прошлого года, у нас идет рост. Где-то идем с хорошим нарастанием, где-то стоим из-за модернизации, где-то буксуем, есть и такое... В машиностроении у нас идет хороший рост, конечно, и благодаря программам ВПК... У нас есть крупные производства с длительным циклом изготовления продукции – это авиастроение, судостроение, вертолетостроение, производство компрессоров. На каких-то из них сдача готовой продукции придется как раз на вторую половину года. Сложилось несколько факторов, которые повлияли на индекс в первом полугодии. Второе полугодие будет уже без каких-то предпосылок к снижению, и именно оно должно дать рост», – считает глава Минпромторга РТ.