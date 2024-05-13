Индустриальный рейтинг районов: кто больше и меньше всего зарабатывает в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Великолепная пятерка»

Индустриальный рейтинг «Татар-информ» составил по данным об объемах отгрузки муниципальных районов Татарстана. Такой индикатор показывает стоимость отгруженных, то есть – проданных предприятиями товаров собственного производства (а также работ и услуг), независимо от того, поступили уже за них деньги на расчетный счет или нет. Данные взяты из отчетов Минпромторга РТ, размещенных на ресурсе «Открытый Татарстан».

Отгрузка в них дана в фактических отпускных ценах (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). По полному кругу организаций – с учетом оценки вклада малых и даже микропредприятий, а это особенно важно для такого микроуровня, как районный, а также по так называемым чистым видам экономической деятельности. То есть по тем же секторам, на базе которых Росстат рассчитывает индекс промышленного производства (ИПП). Это добыча, обработка, энергетика и отрасли «водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений».

В целом по Татарстану за прошлый год отгрузка превысила 4,7 трлн рублей. Муниципальных районов в Татарстане – 43 (Казань и Набережные Челны как городские округа учитываются отдельно), но около трети в общую копилку внес один Альметьевский район. В единственном регионе России, у которого до сих пор есть собственная нефтяная компания (головной офис «Татнефти» «прописан» в Альметьевске), иной картины сложиться и не могло.

Схож суммарный вклад и двух крупнейших городов Татарстана – Казани и Челнов. А вместе с Нижнекамским районом они на троих обеспечили еще около 2,2 трлн рублей в общем объеме отгрузки. В замкнувшем топ-5 Елабужском районе отгрузка немного не дотянула до 250 млрд рублей. Это примерно в шесть раз меньше, чем в районе-лидере. Таким образом, в сумме на топ-5 рейтинга пришлось чуть более 4 трлн рублей.

Костяк второй группы зарабатывающих – районы нефтедобычи

При этом еще почти 600 млрд рублей «заработали» предприятия всего лишь в 15 районах, которые вместе с «великолепной пятеркой» формируют топ-20 крупнейших по экономике муниципалитетов Татарстана.

В их числе выделяются Зеленодольский и Лаишевский районы, входящие в агломерацию с Казанью, а также Тукаевский, который окружает Набережные Челны.

Однако костяк группы составляют территории, базовой отраслью экономики в которых является нефтедобыча (Нурлатский, Бугульминский, Лениногорский, Аксубаевский, Новошешминский, Азнакаевский и Черемшанский).

15 участников из третьей группы в сумме «заработали» за 2023 год чуть более 106 млрд рублей, то есть примерно как Лаишевский и Тукаевский вместе взятые.

Отгрузка просела в семи районах, в том числе у лидеров

Последняя десятка муниципалитетов в общую копилку внесла сущий мизер – чуть больше 15 млрд рублей, или как один Мамадышский район. При этом разрыв в абсолютных цифрах между Альметьевским (1-е место) и Спасским районами (45-е место) превышает 9 тыс. раз!

Такие муниципальные диспропорции в Татарстане сложились исторически, что, на самом деле, не является чем-то уникальным – аналогичная картина характерна как для всей страны, так и, за редким исключением, и для многих других субъектов РФ. Поэтому ранжирование по абсолютным «денежным» размерам экономики той или иной территории – в нашем случае, муниципального района – не совсем показательно. Интереснее посмотреть на динамику этого индикатора, то есть на то, как суммы отгрузки в 2023 году изменились в сравнении с 2022 годом.

Как напомнили «Татар-информу» в Минпромторге РТ, итоговая сумма отгруженной продукции зависит не только от объемов производства в натуральном выражении, но и от ценообразования. Поэтому, конечно, сравнивать цифры за 2023 и 2022 годы, данные в фактических ценах, не совсем корректно. Например, по оценке Татарстанстата, рост отгрузки по итогам прошлого года в целом по республике составил 4,5%, тогда как по нашим расчетам вышло бы в два раза медленнее. Нивелировать этот минус можно за счет ИПП, который характеризует рост либо снижение в индустрии в натуральном выражении, но в сопоставимых ценах.

По нашим расчетам, «в деньгах» отгрузка за 2023 года просела в семи районах, в том числе в двух лидерах – Альметьевском и Нижнекамском. При этом в Нижнекамском районе одновременно было зафиксировано пусть и минимальное, но падение производства, что неудивительно, учитывая, что химпром в целом в Татарстане по итогам 2023-го просел на 5% (еще более показательна в этом плане корреляция двух индикаторов в Менделеевском районе, где работает химический гигант «Аммоний»).

А вот промпроизводство в Альметьевском районе, как ни странно, выросло, хотя в добыче полезных ископаемых Татарстанстат фиксировал в прошлом году снижение на 0,5% (данные конкретно по нефтедобыче больше не публикуют). Интересно, что в нефтяных муниципалитетах из второй группы по итогам 2023-го случилось снижение промпроизводства именно «в натуре», хотя динамика отгрузки «в деньгах», как правило, везде оказалась положительной.

Самое негативное развитие событий случилось в Верхнеуслонском районе, на территории которого расположен Иннополиc Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Верхнеуслонский район притормозил

Самое негативное развитие событий случилось в Верхнеуслонском районе, на территории которого расположен Иннополис. Здесь за прошлый год рекордно – причем на фоне всей республики – просела и отгрузка, и промпроизводство. О причинах такого спада можно только догадываться. А вот в Лаишевском при падении «денежного» индикатора рост промышленности оказался одним из самых высоких в Татарстане – почти на треть к 2022 году.

Положительная динамика и отгрузки, и промпроизводства зафиксирована в Казани, а также в Набережных Челнах и в Елабужском районе (благо и автопром в Татарстане по итогам прошлого года показал рост в 19,2%).

И, на самом деле, таких позитивных результатов много – во второй группе подобное сочетание сложилось в Зеленодольском, Чистопольском, Мамадышском и Заинском районах (благо Заинская ГРЭС в прошлом году «пахала» с полной загрузкой). В других группах отметим Кукморский, Мензелинский, Тетюшский, Арский, Сабинский районы, а также Камско-Устьинский, Алькеевский и Кукморский районы.

В Апастовском районе во втором полугодии 2023-го был запущен молочный комбинат, «который продолжает наращивать свои мощности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Промышленное чудо в Апастовском и Атнинском районах

Вообще ИПП за прошлый год снизился лишь в 14 районах Татарстана, причем в трех – чисто символически. Как справедливо отметили «Татар-информу» в Минпромторге РТ, резкие скачки индекса могут объясняться низкой базой предыдущего периода, однако «основным фактором является увеличение производственной активности – открытие новых заводов, расширение рынков сбыта и т.д.».

Чем меньше размер экономики в том или ином районе, тем сильнее может скакнуть (в любую сторону) и темп роста. Это доказывают рекорды, установленные по итогам 2023-го как раз во втором и третьем с конца рейтинга районах.

Так, в Апастовском районе, где прибавила и отгрузка (на 155,7%), и промпроизводство (на рекордные для всего Татарстана 418,7%!), чудо объясняется просто – во втором полугодии 2023-го там был запущен молочный комбинат, «который продолжает наращивать свои мощности, расширяет номенклатуру и уже поставляет продукцию в зарубежные страны», объяснили «Татар-информу» в Минпромторге. Добавив, что «аналогичная ситуация и по ряду других районов республики».

А фантастический рост отгрузки в Атнинском районе (на 272%!) обеспечили, вероятно, СХПК «Арыш» (за счет увеличения переработки мяса), а также предприятия «Камень» и «Атняагрохим» (производства щебня). Впрочем, динамика производства в этом районе за прошлый год оказалась отрицательной (схожая картина – в Сармановском, Пестречинскком и ряде других районов).

Фантастический рост отгрузки в Атнинском районе (на 272%!) обеспечил, вероятно, СХПК «Арыш» за счет увеличения переработки мяса Фото: © «Татар-информ»

Промышленность будут развивать нефтехимия, машиностроение и «пищевка»

Напомним, оценкой муниципальных районов и городских округов Татарстана по социально-экономическому развитию на системной основе занимается Минэкономики РТ. Для своих рейтингов ведомство использует комплексный индекс, рассчитывая его на базе шести абсолютных и восьми относительных показателей. Кроме отгрузки, среди них – объемы инвестиций в основной капитал, добавленной стоимости предприятий, валовой продукции сельского хозяйства, доходов бюджетов. А также ввод жилья, покупательная способность зарплат, уровень зарегистрированной безработицы и др.

К сожалению, в прошлом году Минэкономики РТ доступ к муниципальной аналитике закрыло. Впрочем, условность любого рейтингования, даже такого комплексного, как делает Минэкономики РТ, очевидна. Пока Росстат не начнет рассчитывать такой показатель, как валовой муниципальный продукт (по аналогии с валовым национальным и валовым региональным), можно использовать любые подходы.

По прогнозам Минэкономики РТ, по итогам 2025 года промпроизводство в республике должно вырасти на 4,1%, а 2026-го – на 1,7% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Табель о рангах» от «Татар-информа», построенная пусть и по одному, но весьма симптоматичному показателю, не претендует на истину в последней инстанции, тем более что истина, как известно, всегда где-то рядом. Наш рейтинг дает возможность взглянуть на территориальное развитие Татарстана под одним углом – производственным.

По данным Минпромторга РТ, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики Татарстан на 2024-2026 годы, рост промышленности по итогам этого года должен составить 2,5% (по итогам 2023-го было 3,3%). «Достичь этого показателя планируется в первую очередь за счет предприятий обрабатывающих отраслей: нефтехимии, машиностроения и пищевой промышленности», – отметили в ведомстве.

По прогнозам Минэкономики РТ, по итогам 2025 года промпроизводство в республике должно вырасти на 4,1%, а 2026-го – на 1,7%. Отгрузка в этом году должна преодолеть планку в 5,1 трлн рублей, а через два года – 5,3 трлн рублей. Пока эти планы не выглядят фантастическими. В то же время распределение районов по абсолютным размерам их экономик, особенно в первых двух группах, вряд ли претерпит существенные изменения.