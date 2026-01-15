news_header_top
Общество 15 января 2026 23:52

Лицеист из Казани взял золото на международной олимпиаде по математике и физике

Фото: Управление образования Казани

Учащийся казанского лицея-интерната №2 Сергей Назыров завоевал золотую медаль на 22-й Международной Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике (IZhO-2026), которая прошла в казахстанском городе Алматы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В этом году в интеллектуальных соревнованиях приняли участие 612 школьников из 16 стран мира. Соревнования проходили в течение пяти дней и были разбиты на два тура.

Подготовленные международным жюри задания соответствовали уровню сложности программ специализированных классов, отметили в Управлении образования Казани.

По итогам олимпиады все участники получили сертификаты и памятные подарки. Победителям и призерам вручили дипломы, а также золотые, серебряные и бронзовые медали.

В ноябре прошлого года учащиеся лицея-интерната №2 Казани и Лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ Максим Большаков и Михаил Васильев завоевали в составе российской сборной золотую и серебряную медали на Китайской национальной олимпиаде по математике, прошедшей в городе Тайюане.

