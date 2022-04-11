Льготные кредиты попросили 14 предприятий промышленности и сельского хозяйства Татарстана

В Татарстане льготные кредиты попросили 14 системообразующих предприятий отраслей промышленности и сельского хозяйства. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета республики по социальной политике.

«В перечень системообразующих предприятий российской экономики включены 49 организаций республики. Это позволяет предприятиям при необходимости воспользоваться мерами поддержки, в частности, льготными кредитами. Так, за льготными кредитами в настоящее время обратились 14 системообразующих организаций и групп компаний промышленности и сельского хозяйства. Одобрено пять кредитов», — рассказал докладчик.

Пелевин отметил, что в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию для обеспечения экономической стабильности в Татарстане создан оперативный штаб, принят и реализуется план основных мероприятий по устойчивому развитию экономики.

«Санкции имеют долгосрочный характер, повышение устойчивости экономики в текущих условиях должно опираться на системообразующие предприятия и организации. Проводится их еженедельный мониторинг и оценка финансово-экономического состояния, прорабатываются различные варианты действий в зависимости от возможных рисков», — подчеркнул он.

Первый замминистра экономики добавил, что ведется мониторинг наличия товаров первой необходимости в торговых сетях. По его словам, объекты торговли работают в штатном режиме и обеспечены товарами первой необходимости, а запасов в распределительных центрах достаточно для удовлетворения спроса.

«Для бесперебойной работы хлебобулочных предприятий и нужд социальной сферы в республике создан резервный фонд запасов сахара и муки. В настоящее время объем розничных продаж продуктов длительного хранения находится на уровне средних объемов потребления населением», — заключил докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что резервный фонд муки, сахара и лекарственных препаратов был создан в Татарстане по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля, объяснив это решение необходимостью защищать Донецкую и Луганскую народные республики. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.