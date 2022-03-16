Минниханов доложил Путину о создании в РТ резервных фондов муки, сахара и лекарств

В Татарстане создан штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, ведется контроль цен на основные социально значимые товары и наличия их запасов. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании у главы российского государства Владимира Путина.

«В республике создан штаб, утвержден план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, ведется контроль за основными социально значимыми товарами. По товарам первой необходимости мы имеем запас минимум на 2 месяца, также сформировали резервный фонд муки, сахара, лекарственных препаратов. С 19 марта в городах и районах республики начинают работу сельскохозяйственные ярмарки, где продукция селян дешевле на 20%, чем в розничных сетях. Транспортные затраты на доставку продукции сельхозпроизводителей мы субсидируем из бюджета республики», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана также отметил, что в республике началась работа по подготовке к весенним посевным работам. «Аграрии будут полностью обеспечены всеми необходимыми семенами, удобрениями, техникой и ГСМ», – подчеркнул Минниханов.