«Лето в Татарстане»: историческая реконструкция, чемпионат по BMX-фристайлу и Иван Купала

В республике продолжается проект «Лето в Татарстане», запущенный Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Подробнее о молодежных мероприятиях, которые пройдут в общественных пространствах Казани и муниципалитетов, — в материале «Татар-информа».





Айгуль Сабирова рассказала, что с июня по сентябрь в Татарстане пройдет более 200 молодежных мероприятий, четверть из них будут посвящены теме патриотического воспитания

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Фестиваль исторической реконструкции в Альвидино и «Сәләт Биләр форум»

С июня по сентябрь в Татарстане пройдет более 200 молодежных мероприятий, и четверть из них будут посвящены теме патриотического воспитания. Об этом рассказала заместитель министра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова на пресс-конференции, посвященной республиканской акции «Лето в Татарстане».

«Мы поставили для себя планку – не только выходить в общественные пространства с мероприятиями по активному отдыху и здоровому образу жизни, но и говорить с людьми о чувстве гордости и патриотике», – подчеркнула Сабирова.

Одним из главных событий июня станет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», который пройдет 21–22 июня в деревне Альвидино Пестречинского района. Мероприятие в том числе будет приурочено ко Дню памяти и скорби. В этом году, по словам Сабировой, запрос на участие настолько большой, что организаторам пришлось предусмотреть дополнительные места для размещения гостей фестиваля.

Одним из главных событий июня станет фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн», который пройдет 21–22 июня в деревне Альвидино Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

28 июня в республике отметят День молодежи. Ключевыми площадками станут ЦПКиО им. Горького и экстрим-парк «Урам».

«В рамках праздника пройдут концертные программы, велопрогулки и другие активности, которые будут направлены не только на развитие физической выносливости, но также ребята смогут в очередной раз ознакомиться с ключевыми историческими точками притяжения своего города, где они растут, живут, учатся и работают», – сообщила Сабирова.

Форум «Сәләт Биләр форум» в Алексеевском районе, который стартует в июле, в этом году получил новое развитие: теперь он пройдет не только в формате лагеря, но и на общественных пространствах по другую сторону реки. В программе также будут патриотические мероприятия.

«Молодежь, дети интересуются своей историей, им важно знать, что же здесь происходило до них. Мы пытаемся формировать с ними мостик между поколениями, все наши «традиционные» методы выводим на открытые пространства. Это прежде всего и вызов для всей нашей команды, потому что мы выходим за пределы молодежных центров», – отметила Сабирова.

Форум «Сәләт Биләр форум» в Алексеевском районе, который стартует в июле, в этом году получил новое развитие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наша цель – подарить жителям республики доброе, насыщенное лето»

Напомним, по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова с 1 июня стартовала программа «Лето в Татарстане». Она продлится все лето и захватит часть сентября.

Планируется насыщенная событийная повестка – от спортивных турниров и концертов до выставок, праздников двора, фестивалей добрососедства и семейных мероприятий.

«Наша цель – подарить жителям республики доброе, насыщенное лето, наполненное позитивными эмоциями, традициями добрососедства, укреплением туристической привлекательности Татарстана. Мы видим, как приезжие восхищаются нашими цветочными композициями, благоустроенными скверами, общественными пространствами. Они приезжают, чтобы прикоснуться к истории, попробовать кухню, ощутить атмосферу, которую создают сами жители республики», – отмечала ранее на пресс-конференции в «Татар-информе» вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Мария Крюкова: «Если раньше «Урам» создавался в первую очередь для уличных сообществ, то сейчас мы открыты для каждого» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Медитации и чемпионат по BMX в экстрим-парке «Урам»

В казанском экстрим-парке «Урам» летом пройдут как традиционные события для уличных сообществ, так и новые форматы активностей для широкой аудитории, сообщила его директор Мария Крюкова.

«Если раньше «Урам» создавался в первую очередь для уличных сообществ, то сейчас мы открыты для каждого. В этом году у нас запланированы десятки событий, где каждый найдет что-то по душе», – отметила она.

Уже с этой недели в парке стартует серия мастер-классов «Кружки на полях». Йога, медитация, стояние на гвоздях, арт-терапия – занятия будут проходить каждую неделю, а участие в них бесплатное. При этом организаторы готовы дополнять программу – предложить свой мастер-класс может любой желающий, оставив заявку в соцсетях парка.

21 июня «Урам» отметит Международный день скейтбординга. В этот день активисты отправятся в путешествие по Казани и Альметьевску, проведут соревнования на уличных площадках. 28 июля, как уже сообщалось ранее, парк станет одной из главных локаций Дня молодежи в республике.

4–6 июля в «Ураме» пройдет чемпионат России по BMX-фристайлу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

4–6 июля в «Ураме» пройдет чемпионат России по BMX-фристайлу. В Казань съедутся сильнейшие райдеры страны, участие в соревнованиях также примет семикратный чемпион России Ирек Ризаев. В августе в парке пройдет еще два крупных события: 23 августа – международный турнир по брейкингу ComboNation, а 30 августа – фестиваль уличных культур, приуроченный ко Дню города.

«На мастер-классах, которые мы запланировали в рамках проекта «Лето в Татарстане» совместно с Минмолодежи, мы полностью берем оборудование и экипировку на себя. Любой желающий сможет попробовать совершенно бесплатно экстремальные виды спорта», – добавила Крюкова.

Иван Купала и Sviyaga Fest в Зеленодольском районе

Готовятся к насыщенному летнему сезону также и муниципалитеты. Например, в Зеленодольском районе уже запланировано более 200 мероприятий, и программа до сих пор расширяется, рассказал замруководителя исполкома по социальным вопросам Динар Нигматуллин.

Одним из центральных событий станет традиционный праздник славянской культуры Иван Купала, который пройдет 5 июля в парке «Березовая роща». В программе – традиционные обряды, гадания и выступления творческих коллективов. Сюрпризом станет выступление «известной белорусской группы», однако ее название организаторы пока держат в секрете.

Динар Нигматуллин рассказал о предстоящем празднике славянской культуры Иван Купала, который пройдет 5 июля в парке «Березовая роща» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Иван Купала для нас – это особенный праздник, он уже в пятый раз пройдет на территории нашего района. Аутентичный, традиционный, красивый, он приводит нас к истокам восточных славян. Участие в этом году примут коллективы из нашей республики, будет также коллектив из Санкт-Петербурга. Прием заявок еще продолжается», – отметил Нигматуллин.

В прошлом году праздник Иван Купала в Зеленодольске посетили более 25 тыс. человек, а в этом ждут уже не менее 30 тыс. гостей.

Еще одно крупное мероприятие – фестиваль Sviyaga Fest – пройдет в Зеленодольском районе на острове-граде Свияжск с 4 по 6 июля. В рамках фестиваля запланированы марафоны, заплывы, спортивное ориентирование и другие активности.

Фестиваль Sviyaga Fest пройдет на острове-граде Свияжск с 4 по 6 июля Фото: © «Татар-информ»

Заявил Нигматуллин также о планах возродить фестиваль бардовской песни, однако уже в следующих летних сезонах. Он, напомним, проводился с 1986 по 2005 год в селе Айша (попытка возрождения фестиваля была предпринята в 2008-м). По словам замруководителя исполкома, запрос от горожан и бывших участников фестиваля есть. В перспективе он может проходить в парке «Березовая роща».

Кинопоказы и театральный фестиваль в Присутственных местах

Начальник отдела культурных программ Музея-заповедника «Казанский Кремль» Анастасия Романова на пресс-конференции рассказала о планах летних мероприятий во дворе Присутственных мест. В 2023 году пространство обновили, и теперь локация представляет собой современную площадку с искусственным прудом, летним кафе, зрительскими трибунами и сценической зоной для проведения событий.

В летний сезон этого года здесь также запланировано более 200 мероприятий. Это в том числе кинопоказы под открытым небом по пятницам и субботам, а также мастер-классы для детей от центра «Абый & Сабый».

Анастасия Романова рассказала о планах летних мероприятий во дворе Присутственных мест Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

С 11 по 13 июля во дворе Присутственных мест пройдет театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания». Программа включает постановки различных жанров – от клоунады и исторических спектаклей до татарских национальных танцев.

Все мероприятия открыты для посещения и бесплатны, за исключением мастер-классов, для которых необходима предварительная запись. Полная программа летних событий уже опубликована на официальном сайте Казанского Кремля.

Романова отметила, что основная культурная активность сосредоточена на выходных – субботе и воскресенье, также задействована пятница. Это позволит одновременно принимать большое количество туристов и местных жителей, при этом не мешая работе госучреждений.