Татарская музыка прозвучит на VK FEST: Нурминский, GAUGA и другие

В Казани 29 июня на VK FEST будет представлена татарская сцена, организованная редакцией журналов «ИДЕЛЬ – ИДЕЛ». Участие издания в масштабном событии позволит сделать национальную культуру органичной частью одного из крупнейших фестивалей для молодежи республики.

На сцене зрителей ждут выступления татарских артистов, а также встречи, мастер-классы, открытый урок по татарскому танцу и молодежный Сабантуй с участием блогеров и известных медийных личностей.

Кто выступит на татарской сцене VK FEST в Казани:

Альберт Нурминский, более известный как Нурминский, – рэп-исполнитель из Татарстана, начал музыкальную карьеру в 2017 году. Он стал популярен благодаря композициям «Мент» и «Валим на гелике». В 2023 году артист вернулся в Казань, открыл собственный лейбл и продолжает творческую деятельность. На фестивале он исполнит как уже известные, так и новые треки на русском и татарском языках.

GAUGA – одна из ведущих рок-групп Татарстана, GAUGA известна своим откровенным стилем и мощной энергетикой. Коллектив выпустил пять альбомов и отметил десятилетие совместным концертом с оркестром La Primavera. Весной 2024 года GAUGA повторила выступление, а в 2025 планирует коллаборацию с государственным камерным хором республики.

Марат Яруллин – популярный исполнитель татарской эстрады, покоривший сердца слушателей такими песнями, как «Сагынырсың» и «Гүзəлем». Он активно гастролирует по России, продвигая татарский язык и культуру. Его концерты собирают полные залы в десятках городов.

Раиль Арсланов – музыкант и блогер («Хижина Музыканта») с аудиторией более 5 млн подписчиков. Его видео и песни, включая популярный трек «Не влюбляйся», звучат в фильмах и сериалах. Недавно он выпустил хит на татарском языке «Онытмаган».

Исполнитель и автор песен Ильгиз Шайхразиев (Ilgiz) соединяет татарские мотивы с жанрами R&B, соул и фанк. Его путь прошел от местных дискотек до сцены Карнеги-холла в Нью-Йорке.

Malsi Music – диджей и битмейкер, прославившийся ремиксами на вирусные хиты. Участник перформансов объединения Alif, он работает со звуками татарских народных инструментов, превращая их в современные электронные треки.

Al Su – артистка арт-попа, чье творчество наполнено кинематографической атмосферой. Зимой она представила клип «Буран» о принятии себя, а в 2025 году готовит к выпуску дебютный EP.

Оперная певица и сонграйтер Элина Ситдикова (Elina) в рамках проекта поднимает важные темы самопринятия и женской идентичности. Её дебютный сингл «his» вышел в эфире федеральных радиостанций и получил отклик по всей стране.