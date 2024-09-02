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Общество 2 сентября 2024 06:36

Новая неделя в Татарстане начнется с 26-градусной жары

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Новая неделя в Татарстане начнется с 26-градусной жары
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Татарстане в понедельник ожидается малооблачная погода без осадков. Днем температура воздуха поднимется до +26 градусов, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, его скорость будет достигать 9 м/с.

По сведениям Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в первую декаду сентября ожидается на 2 градуса выше климатической нормы (норма по республике – 14,3 градуса тепла, по Казани – 14,8 градуса тепла).

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#прогноз погоды
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