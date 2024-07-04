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Лестницы на 11 улицах Казани обновили к саммиту БРИКС
В Казани завершился ремонт лестниц на 11 улицах. Еще на одном объекте — на Оренбургском тракте — его завершат на следующей неделе. Работы проводились к Играм и саммиту БРИКС, рассказали в Комитете внешнего благоустройства Казани.
Обновленные лестницы находятся рядом с домом №26 по улице Вишневского, на улицах Вишневского – Бойничной, Профсоюзной – Наджми, Профсоюзной – Баумана, Кремлевской – Профсоюзной, Кремлевской – Дзержинского, Павлюхина – Даурской, Волкова, а также на проспекте Универсиады – улице Ипподромной и проспекте Универсиады-улице Булатова.
Рабочие обновили брусчатку, поручни, подъемные рельсы и непосредственно ступени. Все объекты ведут к общественным пространствам, обстановкам, дорогам и другим важным для пешеходов объектам.
Ранее стало известно, что к саммиту БРИКС в Казани отремонтируют 5,5 км инженерных сетей на 602 млн рублей, а также выделили почти 400 млн рублей на обновление внешнего вида многоквартирных домов.
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