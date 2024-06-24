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В Казани на 92% выполнили капремонт домов к саммиту БРИКС
В настоящее время работы по капремонту домов в Казани, запланированные в рамках подготовки саммиту БРИКС в октябре, выполнены на 92%. Всего на ремонт 39 МКД выделили 398,5 млн рублей, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета ЖКХ Василий Лысачкин.
Основные объемы уже выполнены, однако в доме 4/2 на улице Николая Ершова работы пришлось отложить из-за реконструкции пешеходного перехода у парка им. Горького. Еще четыре дома – это объекты культурного наследия.
«Заказчиком работ – ГИСУ Республики Татарстан – принято решение выполнение работ перенести после окончания Игр БРИКС. Ремонт объектов культурного наследия требует историко-культурной экспертизы, согласований проекта и получения разрешения на производство работ от Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», – уточнил докладчик.
Всего в столице Татарстана в 2024 году планируют обновить 88 фасадов многоквартирных домов.
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