В Казани на 92% выполнили капремонт домов к саммиту БРИКС

В настоящее время работы по капремонту домов в Казани, запланированные в рамках подготовки саммиту БРИКС в октябре, выполнены на 92%. Всего на ремонт 39 МКД выделили 398,5 млн рублей, рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

Основные объемы уже выполнены, однако в доме 4/2 на улице Николая Ершова работы пришлось отложить из-за реконструкции пешеходного перехода у парка им. Горького. Еще четыре дома – это объекты культурного наследия.

«Заказчиком работ – ГИСУ Республики Татарстан – принято решение выполнение работ перенести после окончания Игр БРИКС. Ремонт объектов культурного наследия требует историко-культурной экспертизы, согласований проекта и получения разрешения на производство работ от Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», – уточнил докладчик.

Всего в столице Татарстана в 2024 году планируют обновить 88 фасадов многоквартирных домов.