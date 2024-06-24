К саммиту БРИКС в Казани отремонтируют 5,5 км инженерных сетей на 602 млн

На реконструкцию 5,5 км инженерных сетей к саммиту БРИКС потратят 602 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

«Кроме фасадов домов, к предстоящему саммиту БРИКС ведется ремонт инженерных сетей под дорогами на маршрутах следования делегаций. Всего на реконструкции 5,5 километра сетей – это 14 участков на общую сумму 602 миллиона рублей. Из них 1,6 километра – тепловые сети, 2,7 километра – сети водоснабжения и 1,2 километра – канализации», – уточнил он.

К завершившимся накануне Играм БРИКС работы провели на сетях водоснабжения на улицах Московской, Тази Гиззата, Чистопольской, Пушкина и Островского. Водоснабжение отремонтировали на улицах Большая Красная, Карла Маркса, Батурина, Тази Гиззата. На 95% работы завершили на Правобулачной. На данный момент продолжаются работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения по улицам Вишневского и Нурсултана Назарбаева.

«На Вишневского процент выполнения составляет на одном участке 57%, на другом – 100%. По улице Нурсултана Назарбаева общее выполнение на двух участках составляет 50 и 60% соответственно. Завершить планируем к 10 июля», – отметил Лысачкин.

Графики замены трубопровода синхронизировали с ремонтом дорожной сети. Все работы выполняют поэтапно. Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя доклад председателя Комитета ЖКХ, подчеркнул, что подготовка к Играм и саммиту БРИКС позволила городу сделать «долгожданный шаг» в сторону реконструкции сетей исторической части города.

«Спасибо огромное Рустаму Нургалиевичу [Минниханову], Раису нашей республики, коллегам из Правительства, которые поддержали нашу давнишнюю мечту, что прежде чем ремонтировать участки дорог, желательно ветхие, скажем прямо, дряхлые сети центра Казани ремонтировать с тем, чтобы потом не вскрывать ввиду каких-то аварий. Много – немного, но риск аварий на 14 участках на сегодняшний день будет исключен», – заключил градоначальник.