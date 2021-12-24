Леонова: «Трусова была фаворитом до того, как Валиева откаталась на этапах Гран-при»

Известная фигуристка, серебряная медалистка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова назвала корреспонденту ИА «Татар-информ» фаворитов чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном катании.

«Я ставила на Трусову, как на одну из главных претенденток на звание чемпионки России. Учитывая, что она боец, понятно, что своего не отдаст – будет кататься даже через боль и покажет свое лучшее катание. Трусова была у меня фаворитом до того, как Валиева откаталась на этапах Гран-при. Конечно, Камилу со счетов я не списываю, но мне хочется, чтобы Трусова свой нереально сложный контент наконец выкатала. У нее очень сложная программа с большим числом четверных прыжков. К тому же из года в год растет вторая оценка.

Но в данной ситуации все же преимущество на стороне Камилы Валиевой, учитывая, что она откатала этапы Гран-при без травм. К тому же у Камилы программа все же сложнее. И не только произвольная, но и короткая. Она много должна выиграть в короткой программе из-за тройного акселя. Ну и учитывая ее надбавки за прыжки, ей сам бог велел ставить новые рекорды и так далее, – сказала Леонова нашему изданию.

Уже сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в борьбу вступают женщины в одиночном разряде. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и еще 14 фигуристок выступят со своими короткими программами.

Ранее мы публиковали обзорный материал о шансах на чемпионство основных претенденток на золото женского одиночного катания на чемпионате страны.