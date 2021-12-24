Новая «Татарская принцесса» или «Русская ракета»: на кого поставит Тутберидзе в Пекине

Сегодня на чемпионате страны по фигурному катанию выступят главные звезды женского одиночного катания не только России, но и всего мира. В этом противостоянии на питерском льду Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова определят главную ставку Этери Тутберидзе на Олимпиаду в Пекине. Подробности – в материале ИА «Татар-информ».

Широкую публику поклонников фигурного катания в России волнует лишь женский одиночный разряд

Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Всех волнует женская «одиночка»

Официально чемпионат России по фигурному катанию стартовал еще вчера. На питерский лед вышли мужчины, пары и представители танцев на льду с короткой программой. Однако давно известно, что широкую публику поклонников фигурного катания в России волнует лишь женский одиночный разряд.

И это не мудрено, поскольку состав участников в этой дисциплине куда представительней по именам в женском одиночном катании, чем на любом международном турнире, будь то чемпионаты Европы и мира или даже Олимпиада. Так получилось, что весь мировой бомонд представлен российскими одиночницами, которые выйдут на лед сегодня со своими короткими программами.

Помимо выяснения отношений на внутренней арене, воспитанницы Этери Тутберидзе – Александра Трусова, Камила Валиева, Анна Щербакова, Майя Хромых и примкнувшая к фаворитам Елизавета Туктамышева разыграют три путевки на Олимпийские игры в Пекине.

Помимо выяснения отношений на внутренней арене, воспитанницы Этери Тутберидзе разыграют три путевки на Олимпийские игры в Пекине Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В чем причина вала травм в стане тренерской группы Тутберидзе

Фаворитов могло быть и больше, однако группу Этери Тутберидзе поразил неожиданный вал травм. Из-за них главный отборочный старт на Олимпиаду пропустят Алена Косторная и Дарья Усачева. О причинах повышенного травматизма остается лишь догадываться, ведь нелепо предполагать, что «слив» Евгения Плющенко из числа тренеров главных звезд женского одиночного катания как-то повлиял на собранность и мотивацию тренерского штаба Этери Тутберидзе, укрепив ее монополию на «рынке» одиночниц. Хотя даже такие мысли высказывались в медиа-пространстве последние недели. Наш эксперт, бывшая серебряная призёрка чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова назвала более скучные, но реалистичные причины происходящего.

«Плющенко? Считаю, что здесь никакой связи нет. Травмы случаются, это спорт. Думаю, что надо адекватно на это смотреть. Здесь нет ничего магического (смеется). Это нормальная ситуация при таких нагрузках у девочек. Травмы и случаются в основном от больших нагрузок. Что поделать, олимпийский сезон, все хотят попасть на Игры», - заявила корреспонденту ИА «Татар-информ» Леонова.

Так или иначе, для Косторной и Усачевой отбор на Олимпиаду можно считать завершенным. По результатам прошедших этапов Гран-при очевидно, что среди оставшихся в обойме фигуристок путевки в Пекин разыграют Валиева, Трусова, Щербакова, Туктамышева и при большой доли удачи в этот процесс может вмешаться Майя Хромых.

«Татарская принцесса» Камила Валиева считается одним из главных фаворитов Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Камила Валиева vs Александра Трусова = Загитова vs Медведева?

Главными фаворитами большинство экспертов, СМИ и болельщики называют новую «Татарскую принцессу» Камилу Валиеву и «Русскую ракету» Александру Трусову. Согласитесь, такой расклад чем-то напоминает Пхенчхан-2018, когда более молодая Алина Загитова завоевала золото из под носа более опытной Евгении Медведевой.

Тогда это завершилось грандиозным околоспортивным медиаскандалом, ведь весь фигурнокатательный бомонд готовился к воцарению Евгении Медведевой на троне, тогда как «малую» (по выражению Татьяны Тарасовой) никто с золотом с корейской Олимпиады и не ждал.

Но ситуации похожи лишь на первый взгляд. Этери Тутберидзе после отъезда Медведевой к Брайану Орсеру перестала быть для своих учениц второй матерью. Поэтому у звездных девушек одинаковые права в тренерской группе Тутберидзе. Во-вторых, все тот же бомонд перед пекинской Олимпиадой не определился с примой России в Пекине. Более того, многие эксперты называют именно Камилу Валиеву фаворитом чемпионата России.

– Трусова совсем недавно восстановилась от травмы бедра. Как вы думаете, она готова к чемпионату России? – спросил корреспондент ИА «Татар-информ» у Алены Леоновой.

– Очень на это надеюсь. Можно сказать я ставила на нее, как на одну из главных претенденток на звание чемпионки России. Учитывая, что она боец, понятно, что своего не отдаст – будет кататься даже через боль и покажет свое лучшее катание.

– А как же новая «Татарская принцесса» Камила Валиева?

– Трусова была у меня фаворитом до того, как Валиева откаталась на этапах Гран-при. Конечно, Камилу со счетов я не списываю, но мне хочется, чтобы Трусова свой нереально сложный контент наконец выкатала. У нее очень сложная программа с большим числом четверных прыжков. К тому же, из года в год растет вторая оценка.

– То есть новая Валиева, скорее всего, проиграет «Русской ракете»?

– Нет, я думаю, в данной ситуации все же преимущество на стороне Камилы Валиевой, учитывая, что она откатала этапы Гран-при без травм. К тому же у Камилы программа все же сложнее. И не только произвольная, но и короткая. Она много должна выиграть в короткой программе из-за тройного акселя. Ну и учитывая ее надбавки за прыжки, ей сам Бог велел ставить новые рекорды и так далее, – сказала Леонова.

Определяется фаворитка Этери Тутберидзе в Пекине

Между тем тройные аксели на короткую программу накануне заявила не только Валиева, но и Трусова, Туктамышева, Самоделкина. Но практика показывает, что фигуристки не всегда прыгают все заявленное в официальном прокате.

Но главное в том, что итогового распределение мест фигуристок в тройке призеров чемпионат даст ответ, кто именно – Трусова, Валиева или может быть Щербакова станет главной фавориткой Тутберидзе в Пекине. Как бы ни поражал этот тренер своей работоспособностью, но расклонироваться она не сможет хотя бы физически. Кто-то из ее подопечных станет главной надеждой Этери Георгиевны на Играх. Именно этот вопрос станет, пожалуй, важнейшим, из тех, что стоят сегодня на кону чемпионата России в Питере.

Вольно или невольно Тутберидзе будет уделять большее внимание кому-то одному из своих подопечных на Играх. Именно за это сегодня начнут сражаться новая «Татарская принцесса» Камила Валиева и «Русская Ракета» Александра Трусова в рамках короткой программы, в которой решится очень многое.

Тройные аксели на короткую программу накануне заявила и Елизавета Туктамышева Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Полное расписание чемпионата России по фигурному катанию среди женщин в одиночном разряде:

24 декабря

Женщины, короткая программа – 18:20. Трансляция на Первом канале (19:40)

25 декабря

Женщины, произвольная программа – 18:00. Трансляция на Первом канале (18:00)

26 декабря

Показательные выступления – 14:00. Трансляция на Первом канале (15:45)