Валиева, Трусова и Туктамышева покажут короткие программы на ЧР по фигурному катанию

Сегодня на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге в борьбу вступают женщины в одиночном разряде. Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и еще 14 фигуристок выступят со своими короткими программами.

Начало короткой программы в 18:20 по московскому времени. Прямая трансляция на первом канале начнется в 19:40. Отметим, что Камила Валиева выйдет на лед первой, а Александра Трусова замкнет первую группу. Во второй разминке на лед выйдут Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова. А Майя Хромых выступит в третьей разминке.

Напомним, что чемпионат страны из-за травм пропускают Алена Косторная и Дарья Усачева. По итогам чемпионата России будет сформирована национальная сборная для участия в пекинской Олимпиаде. Ранее Этери Тутберидзе заявила, что рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине. Женщины в одиночном разряде начнут соревноваться на чемпионате России завтра в рамках короткой программы.

Расписание короткой программы ЧР в Санкт-Петербурге. Женщины, одиночный разряд.

Первая разминка

1. Камила Валиева

2. Валерия Шульская

3. Аделия Петросян

4. Вероника Яметова

5. Софья Самоделкина

6. Александра Трусова

Вторая разминка

7. Ксения Гущина

8. Полина Свириденко

9. Софья Муравьева

10. Анна Щербакова

11. Елизавета Туктамышева

12. Софья Самодурова

Третья разминка

13. Анастасия Зинина

14. Анастасия Морозова

15. Майя Хромых

16. Ксения Синицына

17. Арина Онищенко

18. Вероника Петеримова