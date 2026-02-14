Леонов о Коростелеве и Непряевой на Олимпиаде: «Они конкурентны. Это круто»

Министр спорта РТ Владимир Леонов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в интервью «СЭ» оценил выступления Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, которые на внутренних турнирах представляют республику, на зимних Олимпийских играх в Италии.

«Ребята молодцы. Понятно, что Олимпиада – это не чемпионат России. Давно их не было на крупных стартах. Мы видели, как они вкатывались, когда открыли это окно. Было непросто и много скепсиса», – признал глава Минспорта РТ.

«Но я считаю, что Савелий показал шикарный результат. Дарье немножко не повезло. Они конкурентны. Это круто», – подчеркнул Леонов.

По мнению бывшего кавээнщика, Юлий Гусман «поставил бы пятерку» татарстанским лыжникам (корреспондент издания сделал оговорку, что его собеседнику, возможно, надоели отсылки к опыту в КВН).

При этом Леонов согласился, что отсутствие на играх других сильных лыжников из команды Татарстана (Александра Большунова, Вероники Степановой, Ивана Горбунова, Сергея Ардашева) огорчительно, но призвал двигаться дальше.

«Вы знаете, что из Татарстана мог выступить Данил Садреев в прыжках с трамплина. К сожалению, ему тоже не дали визу, как и Елене Валерьевне Вяльбе. Обидно, жалко, неприятно. Но будем двигаться дальше. Все спортсмены – сильные духом. Переживем. Значит, станем еще сильнее», – сказал он.

«Была возможность у ребят поехать, и они поехали», – объяснил министр спорта РТ участие в Играх конкретных представителей республики.