Без магии и подиумов на Олимпиаде: почему Дарья Непряева набивает шишки на мировой арене

Женская разделка стала очередным холодным душем для тех, кто надеялся на внезапное чудо. Дарья Непряева, приехавшая на свои первые Игры в статусе надежды российских лыж, пока набивает шишки на мировом уровне. Выступление показало разницу между лидерством на внутренних стартах и суровой реальностью олимпийского турнира. «ТИ-Спорт» подводит итоги.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трезвый взгляд на результат и тактические просчеты

Дарья Непряева показала именно тот результат, на который готова физически и функционально в данных условиях. Итоговое 21-е место в протоколе с отставанием в 1 минуту 55,8 секунды от лидера выглядит достаточно скромно, если не сказать жестче. Скептики и оптимисты еще перед стартом спорили, сможет ли Даша прийти в себя после 17-го места в скиатлоне и вылета в квалификации спринта. Сама лыжница, судя по ее настроению в микст-зоне, иллюзий не строила.

«Я себя чувствовала слабачкой, потому что я вроде бегу, но мне не удается вложиться в толчок, и меня это раздражает. Все толчки были поверхностные, в то время как лидеры-девчонки здесь покрупнее и очень сильные», – рассуждала тогда россиянка.

Гонка началась для нее в тяжелом, тягучем темпе. Уже на первой отсечке в 3,7 километра стало понятно, что борьбы за высокие места сегодня не предвидится — 13 секунд проигрыша Патриции Эйдуке из Латвии были только началом.

К середине дистанции ситуация лишь усугубилась. Разрыв рос как снежный ком, и к экватору Эйдука везла россиянке уже 15 секунд, а лидеры уходили в недосягаемый отрыв. На отметке 8,6 километра Дарья проигрывала даже француженке Леони Перри более полуминуты. В итоге — место за пределами двадцатки сильнейших.

«Заложило уши после финиша, что-то не очень хорошо слышу. Очень тяжелая гонка, тяжелая погода. Трасса была жесткая относительно, не такая, как предыдущие дни. Вчера была супермягкая трасса, я думала, сегодня тоже будет мягкая, но трасса была немного другой, не такая, как в предыдущие дни», — объясняла трудности Непряева в эфире Okko.

В Федерации лыжных гонок России к этому финишу отнеслись подчеркнуто спокойно. Сергей Крянин прямо заявил, что Непряева показала свой максимум на данный момент.

«Пробежала, как пробежала. Конечно, могла лучше, если бы совершила меньше ошибок. Но произошло так, как произошло. На данный момент, при всех тех сложных обстоятельствах она показывает то, на что способна», — сказал член президиума ФЛГР Крянин «Матч ТВ».

Конечно, можно рассуждать о том, что она могла пробежать лучше, соверши меньше ошибок на дистанции, но итог зафиксирован в протоколе: сегодня российские лыжи на мировом уровне выглядят именно так.

Уровень мировых лидеров – пока недосягаемая планка для Непряевой младшей

Пропасть между лидерами мирового сезона и остальным пелотоном стала глубже. Пока Непряева боролась с собой и тяжелым снегом, шведка Фрида Карлссон демонстрировала что-то запредельное. Вторую гонку подряд она не просто выигрывает, а уничтожает конкуренток. После победы в скиатлоне Карлссон вышла на разделку с таким настроем, будто в нее вселилась легендарная Тереза Йохауг. Ее преимущество над серебряным призером Эббой Андерссон составило феноменальные 46,6 секунды. На десяти километрах это не просто победа, это космос. Шведки сейчас находятся в своей лиге, и бороться с ними на равных не может никто, даже признанные мастера из Норвегии и США.

Отдельного упоминания заслуживает бронза американки Джессики Диггинс. Ее выступление стало настоящим уроком мужества для всех молодых спортсменов, включая нашу Непряеву. Диггинс вышла на старт со сломанным ребром — травму она получила после падения в скиатлоне, но сниматься с Игр отказалась. Кадры, где американка стонет от боли после финиша и долго не может подняться со снега, облетели все мировые информационные агентства.

Фото: скрин трансляции Okko

Эта бронза с привкусом крови наглядно иллюстрирует, какой ценой достаются медали на Олимпийских играх. На этом фоне 21-е место Непряевой без борьбы «на зубах» выглядит еще более блекло. Чтобы заезжать в призы на таком уровне, недостаточно просто хорошей формы — нужно быть готовым вывернуть себя наизнанку, как это сделала Диггинс.

Психологический барьер и груз ответственности придавили Дарью

Третий и, пожалуй, самый сложный вопрос касается психологического состояния наших спортсменов. Дарья Непряева оказалась в ситуации, когда на ее плечи лег груз ответственности за всю страну. В отсутствие Александра Большунова, Натальи Терентьевой и Вероники Степановой, которых FIS оставила за бортом праздника жизни, Непряева и Савелий Коростелев вынуждены «отдуваться» за всех. Этот пресс давит сильнее любого крутого подъема в Валь-ди-Фьемме.

Мы помним, как в Гомсе Дарья и Савелий смогли преодолеть барьер квалификации в спринте, и тогда казалось, что лед тронулся. Но Олимпиада — это не этап Кубка мира, здесь цена ошибки возрастает кратно, а внимание прессы и болельщиков становится токсичным.

Тот факт, что российские лыжники выступают под нейтральным статусом, тоже не добавляет им душевного равновесия. Даша выходит на старт одна, без мощной поддержки полноценной сборной, без тех лидеров, за которыми можно было бы тянуться. В лыжных гонках преемственность поколений играет важную роль, а сейчас эта связь искусственно разорвана чиновниками из международных федераций.

Непряева пока только учится быть лидером в таких экстремальных условиях. Ее 21-е место — это не приговор, а жесткая инъекция реальности. Возможно, именно этот горький опыт поможет ей в будущем разрушить тот самый психологический барьер, который мешает ей показывать свои лучшие секунды на главных стартах.

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Впереди нас ждет мужская разделка, где на старт выйдет Савелий Коростелев. От него ждут куда более дерзкого вызова элите, ведь Савелий уже успел потрепать нервы самому Клебо. Для Дарьи же эти Игры превращаются в затяжной экзамен на выносливость и умение держать удар. Остается надеяться, что до конца Олимпиады она найдет в себе силы перезагрузиться и показать, что российская лыжная школа способна на большее, чем просто присутствие в протоколах во втором десятке. Трасса в Италии не прощает слабости, и времени на исправление ошибок остается все меньше.