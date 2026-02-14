Уроки от норвежцев, жалобы Савелия на трассу: почему Коростелев проиграл «разделку»

Пятница, 13-е, стала для российских болельщиков днем несбывшихся надежд и суровой реальности. Коростелев, на которого после героического четвертого места в скиатлоне возлагали чуть ли не медальные ожидания, финишировал лишь 15-м. Почему раздельная гонка не задалась и хватит ли у Савелия моральных сил на финальный марафон — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: скрин трансляции Okko

Клебо против «выскочек» и триумф тактики над силой

Главная интрига дня крутилась вокруг феноменального Йоханнеса Клебо. Сможет ли норвежец взять третье золото подряд? Гарантий не давал никто, ведь в коньковых «разделках» Клебо в этом сезоне не выглядел неуязвимым. Напротив, в пелотоне созрел грозный конкурент — экс-биатлонист Эйнар Хедегарт, который до Олимпиады не проиграл ни одного старта в этом формате.

На финальном отрезке магия Клебо сработала. В то время как техника Хедегарта начала разваливаться на глазах в решающем подъеме к стадиону, Йоханнес сохранил свежесть. За километр до финиша задел Хедегарта растаял до мизерных 0,5 секунды, а на самом финише Эйнар просто «посыпался». В итоге Клебо вырвал победу, а Хедегарт умудрился пропустить вперед еще и великолепного француза Деложа, оставшись лишь с бронзой.

Зато на финише норвежцы показали, что значит командное единение. Победивший Йоханнес Клебо специально вернулся в финишную зону, куда рухнул Хедегарт, и помог ему снять лыжи, пока Эйнар лежал в попытке отдышаться после пересечения «ленточки». В этот момент камеры зафиксировали разговор между норвежцами:

Хедегарт: Каков результат?

Клебо: Третье место.

Хедегарт: Поздравляю, ты выиграл.

Клебо: Классно.

Хедегарт: Снимешь с меня лыжи? Я никогда так не уставал.

Клебо: Ты тоже был жестким на финише.

Хедегарт: Я был так вымотан, — приводит слова спортсменов NRK.

Фото: скрин трансляции Okko

А теперь давайте вспомним о том, как Савелий Коростелев и Александр Большунов выясняли отношения после инцидента с Бакуровым. Вот чему бы нам поучиться у норвежцев, так это взаимовыручке и командному духу, а не желанию выделиться самому. Видимо, в ФГРЛ не считают, что это необходимый фактор, но большие победы складываются даже из таких нюансов. Интересно, что оба на российских соревнованиях представляют Татарстан. Наверное, Коростелеву и Большунову надо быть все же дружнее.

«Эффект выгорания» после скиатлона или плохая трасса для Савелия Коростелева?

Для Савелия Коростелева пятница, 13-е, оказалась по-настоящему несчастливой. Если после скиатлона, где он остановился в полутора секундах от бронзы, казалось, что «разделка» — его лучший шанс, то реальность оказалась куда прозаичнее.

Хотя в начале дистанции все выглядело достаточно неплохо, но на первой отсечке уже было видно, что в его движении не было той свежести, которая была на скиатлоне. Как итог — уже на первой отметке Савелий показал лишь 32-й результат, проигрывая лидеру 14,5 секунды.

Такого провала в начале дистанции от Коростелева не ждали. Весь остальной путь превратился в мучительную попытку минимизировать потери на старте гонки. И ведь на финальном отрезке россиянин даже выдал свой лучший этап дистанции, пройдя с лидерами буквально «в одни ноги» по времени, что позволило ему подняться с 16-го на 15-е место.

В итоге более минуты отставания от Клебо (-1.06,1). Это не просто поражение, это серьезный сигнал о том, что функциональное состояние нашего лыжника пока далеко от идеала.

Фото: скрин трансляции Okko

Внешне Коростелев выглядел «пустым». Похоже, тот самый скиатлон, в котором он бился как лев и где его, по мнению многих экспертов, лишили медали из-за сомнительного судейства по отношению к французу Деложу, съел Савелия не только физически, но и морально.

Выплеснув все эмоции в первой гонке и не получив заслуженного результата, 22-летний спортсмен столкнулся с опустошением. На олимпийском уровне, где все решают микромоменты, отсутствие того самого «заряда» отбрасывает тебя сразу во второй десяток.

Сам же Савелий эту неудачу объяснил «развалом» трассы после того, как через нее проехала вся красная группа.

«Позитивный момент гонки? Да его нет, наверное, сейчас. Тяжелая трасса. Не знаю насчёт того, ухудшались ли кондиции круга, потому что я был очень зол, когда услышал перед гонкой, что они не посолили трассу. Ну, вчера я обрадовался, что у меня может быть хорошая позиция в плане выхода, я буду знать время всех, но отсутствие соли только ухудшило эту позицию, и ну вот… Не хочу как бы принижать, однако первые два места проехали в начале красной группы», — заявил лыжник в эфире Okko.

Хватит ли моральных сил на марафон?

Сейчас Савелию необходимо срочно перезагрузиться. 15-е место в разделке не самый выдающийся, но и не катастрофический итог перед главной дистанцией Игр — 50-километровым марафоном в классическом стиле. Мы помним, как Егор Сорин перед спринтом сомневался, стоит ли Коростелеву вообще стартовать, чтобы поберечь силы. Пятничная гонка подтвердила опасения тренера: накопленная моральная и физическая усталость и психологический груз ответственности за всю страну дают о себе знать.

Коростелев — один из потенциально сильнейших лыжников мира, но ему все еще не хватает опыта прохождения таких скоротечных и интенсивных олимпийских циклов. На внутренних стартах в России он мог позволить себе тактические ошибки, но в Валь-ди-Фьемме конкуренты ошибок не прощают. «На Олимпиаде можно бороться за медаль. Непопулярное мнение — на Олимпиаде проще», — говорил Савелий после Оберхофа. Оказалось, что на деле все намного сложнее.

Фото: скрин трансляции Okko

Пятнадцатое место – это пока что холодный душ и для спортсмена, и для болельщиков. Российские лыжи, а скорее даже Федерация лыжных гонок России проходит в Италии серьезный экзамен на качество проделанной работы. И пока что четвертое место Коростелева в спринте выглядит как единственная соломка, за которую может ухватиться Елена Вяльбе.

Сейчас перед Савелием стоит архисложная задача. Программа Игр закрывается марафоном на 50 км. Это будет его последняя возможность доказать, что статус «наследника Большунова» выдан ему не авансом.

Длительная пауза более чем в неделю перед марафоном должна пойти на пользу. Если Коростелев сможет отдохнуть и вернуть ту агрессию, которой ему не хватило в разделке, мы вправе ждать от него максимума. В масс-старте Савелию, по идее, должно быть полегче, ведь на скиатлоне он показал, что может терпеть, даже когда в горах становится тяжело. Он не выключается, а продолжает терпеть, умеет перебарывать себя. Было видно, что его организм приспосабливается и восстанавливается после тех этапов, когда было очень тяжело.

Сможет ли Савелий Коростелев сбросить этот психологический груз и выдать удачный финиш на «полтиннике» — главный вопрос оставшихся дней Олимпиады. Времени на анализ ошибок предостаточно, теперь дело за характером, которого Коростелеву всегда было не занимать. Но хватит ли этого в битве против норвежской машины? Узнаем 22 февраля.