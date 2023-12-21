Леонов назвал школу Загитовой «имиджевым проектом» для Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о ходе работ по строительству в Казани школы имени олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. По его словам, этот проект является имиджевым для всей республики.

«Окончательных эскизных проектов пока нет. Техническое задание сформировано. Сейчас ведется вопрос по подготовке документов и проектирования. Этот вопрос не быстрый, может затянуться на пару месяцев. При идеальном раскладе стройка начнется и закончится в следующем году.

После завершения проектирования и решится вопрос финансирования, строительство займет около года. Место расположения – улица Портовая. Из-за того, что для нас это имиджевый проект, хотели место поближе к центру. Данный вариант устроил всех», – приводит слова Леонова корреспондент «ТИ-Спорт».

Также министр рассказал некоторые подробности по планировке будущей школы. Ожидается, что в центре Загитовой будет ледовая площадка, раздевалки, отдельные залы для хореографии и тренировок, кафе, а также место для проведения пресс-конференций. При этом Леонов допустил, что планировка может поменяться в ходе строительных работ.

Минувшим летом олимпийская чемпионка встретилась с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Во время встречи они обсудили реализацию проекта в республике. Позже, в сентябре, министр спорта анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой в Татарстане уже в 2024 году.