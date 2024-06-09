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Леонов: На сегодня проданы около 60 тыс. билетов на Игры стран БРИКС в Казани
На данный момент проданы около 60 тыс. билетов на Спортивные игры стран БРИКС в Казани. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
«Неплохо реализуется билетная программа. Уже порядка 60 тыс. билетов на сегодня реализовано», — приводит слова главы спортивного ведомства ТАСС.
Леонов добавил, что столица республики готова к соревнованиям, в город уже начали приезжать делегации спортсменов из других стран, всего ожидается участие около 5 тыс. человек.
«Завтра делаем финальный объезд всей инфраструктуры, практически все объекты», — отметил глава Минспорта РТ.
В Спортивных играх стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня в Казани, примут участие 97 стран, сообщал ранее «Татар-информ». Подготовка к Играм стран БРИКС в Татарстане ведется на самом высоком уровне, заявил на заседании оргкомитета Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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