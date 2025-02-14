Леонид Толчинский возглавил кафедру журналистики Московского политеха

Бывший декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций (ВШЖиМК) Казанского федерального университета Леонид Толчинский возглавил кафедру журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Начинаю новый этап как менеджер, преподаватель и журналист-практик. С сегодняшнего дня я возглавил кафедру журналистики и массовых коммуникаций Московского политеха. <…> Современная база политеха, лидерство университета в проектом образовании позволят нам вывести журналистское образование на новый уровень и ввести многие практики, которые давно хотел воплотить в жизнь», – написал Толчинский.

Напомним, Леонид Толчинский с 2008 по 2016 год занимал пост гендиректора ИА «Татар-информ». В 2016 году он возглавил Высшую школу журналистики КФУ. В конце июня прошлого года его переизбрали еще на пять лет, однако в августе на своей странице во «ВКонтакте» он попрощался со студентами вуза, рассказав о том, что не будет вести занятия в новом учебном году. Спустя восемь лет пребывания на должности он покинул вуз по собственному желанию.

Сейчас пост главы ВШЖиМК КФУ вместо Толчинского занимает доктор педагогических наук, профессор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) и главред издательского дома «Логос» Юлия Андреева.