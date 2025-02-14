news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 08:44

Леонид Толчинский возглавил кафедру журналистики Московского политеха

Бывший декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций (ВШЖиМК) Казанского федерального университета Леонид Толчинский возглавил кафедру журналистики и массовых коммуникаций Московского политехнического университета. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Начинаю новый этап как менеджер, преподаватель и журналист-практик. С сегодняшнего дня я возглавил кафедру журналистики и массовых коммуникаций Московского политеха. <…> Современная база политеха, лидерство университета в проектом образовании позволят нам вывести журналистское образование на новый уровень и ввести многие практики, которые давно хотел воплотить в жизнь», – написал Толчинский.

Напомним, Леонид Толчинский с 2008 по 2016 год занимал пост гендиректора ИА «Татар-информ». В 2016 году он возглавил Высшую школу журналистики КФУ. В конце июня прошлого года его переизбрали еще на пять лет, однако в августе на своей странице во «ВКонтакте» он попрощался со студентами вуза, рассказав о том, что не будет вести занятия в новом учебном году. Спустя восемь лет пребывания на должности он покинул вуз по собственному желанию.

Сейчас пост главы ВШЖиМК КФУ вместо Толчинского занимает доктор педагогических наук, профессор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) и главред издательского дома «Логос» Юлия Андреева.

читайте также
«Самая большая потеря»: Леонид Толчинский попрощался со студентами КФУ
#КФУ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025