И.о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций стала Юлия Андреева

В КФУ назначили и.о. декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций — им стала Юлия Андреева. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Юлия Андреева родилась 30 октября 1970 года в Казани. Доктор педагогических наук, профессор. Окончила факультет журналистики казанского вуза в 1992 году. С 1993-го по 1996-й работала пресс-секретарем в Министерстве внутренних дел по РТ, с 1996-го по 2000-й — корреспондентом и редактором отдела правовых расследований общественно-политической газеты «Вечерняя Казань». В качестве редактора издательского дома «Логос» была автором множества научно-просветительских, исторических документальных проектов: фильмов, книг, в том числе с дополненной реальностью.

С 2001 года работала на факультете журналистики, общий стаж преподавательской деятельности — более 23 лет. С 2019 по 2021 год являлась руководителем магистерской программы «Трансмедиа сторителлинг: сценарист вебформатов», руководителем магистерской программы «Криминальная тематика в креативных индустриях» (с 2024 года).

Ранее занимавший должность декана Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Леонид Толчинский покинул свой пост по собственному желанию.