Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Самая большая потеря»: Леонид Толчинский попрощался со студентами КФУ
Руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ Леонид Толчинский на своей странице во «ВКонтакте» попрощался со студентами вуза, рассказав о том, что не будет вести занятия в новом учебном году.
«Для меня очень значимо, что самым часто задаваемым вопросом от студентов был: "А вы будете ещё у нас что-то вести?" Я отшучивался всегда <...> Сейчас я могу однозначно ответить на тот самый частый вопрос: "Я не буду больше ничего ни у кого читать и проводить". И это самая большая потеря, которая для меня случилась», – сказал он.
На момент публикации Леонид Толчинский не ответил на запрос «Татар-информа». В личной карточке на сайте КФУ графа «Занимаемые должности» оказалась пустой.
Леонид Толчинский родился в Казани. Окончил исторический факультет казанского университета по специальности «преподаватель социально-политических дисциплин». Трудовой путь начинал в должности корреспондента газеты «Вечерняя Казань». С 1993-го по 1995-й являлся заместителем директора по информатизации и печати Центра социальных проблем РТ при Кабмине РТ, с 1995 по 2005-й – заместителем директора ЦЭСИ РТ при Кабмине РТ.
Организатор ряда общественно-политических и просветительских программ, которые выходили на республиканском телевидении, в их числе «Татарстан. Итоги недели», «Вести+». «Правительственный час» и пр.
С 2005-го по 2007, а также с 2008 по 2016-й являлся генеральным директором «Татар-информа», с 2008 по 2012-й – первым заместителем гендиректора ОАО «Татмедиа». В апреля 2016 года его назначили руководителем Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»