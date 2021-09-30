Леонид Слуцкий дисквалифицирован условно

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий по итогам матча с московским «Динамо» получил новое наказание от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

РИА Новости отмечает, что КДК решил дисквалифицировать Слуцкого на один матч премьер-лиги условно за присутствие в футбольном отсеке во время встречи в Москве с «Динамо».

Наставнику казанцев нельзя было находиться там из-за удаления в предыдущем туре с «Зенитом». Кроме того, ему назначен испытательный срок до конца сезона.

Сам Леонид Слуцкий объяснил свое нарушение тем, что сопровождал генерального директора Рустема Сайманова, который не знал расположения проходов на стадионе «Динамо». Ни Сайманова, ни Слуцкого охранники не пустили в раздевалку «Рубина», пояснив, что оба пришли из «грязной» зоны.