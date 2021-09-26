«Рубин» в Москве проиграл «Динамо»

В очередном матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» сегодня уступил в Москве «Динамо» со счетом 0:2, играя без дисквалифицированного Слуцкого.

Эту встречу казанцы были вынуждены проводить без своего главного тренера Леонида Слуцкого — из-за дисквалификации после удаления в предыдущей игре с «Зенитом» (1:3) наставник на этот раз не имел права находиться на скамейке запасных «Рубина» и наблюдал за игрой с трибуны.

Говоря о составе казанцев, стоит отметить появление на левом фланге обороны Михаила Костюкова, ранее игравшего на позициях полузащитника и центрального нападающего. Защитник Георгий Зотов, полузащитник Александр Зуев и нападающий Иван Игнатьев не сыграли сегодня из-за травм. Исполнял обязанности главного тренера «Рубина» Олег Веретенников.

В первом тайме гостям сразу же пришлось уйти в оборону — «Динамо» пошло вперед большими силами. Недавний нападающий казанцев, а ныне динамовец Денис Макаров первым попытался пробить по воротам татарстанцев. Лишь минут через 15 гости предприняли первые наступательные действия. Но «Динамо» свой шанс всё же реализовало. Хорошо разыгранная комбинация, прострел во вратарскую, удар Даниила Фомина головой в падении — 1:0.

Второй тайм казанцы начали заметно активнее, запомнился приличный удар Хвичи Кварацхелия. Но вскоре счет изменился на 2:0. Подача углового, удар головой Вячеслава Грулева в высоком прыжке, гол. Разумеется, в оставшееся время «Рубин» много и настойчиво атаковал и даже забил на 85-й минуте, но до этого мяч покинул поле. Второе подряд поражение «Рубина».

После девяти матчей в активе казанцев осталось 14 очков и пятое место. В следующем туре 2 октября на своем поле «Рубин» примет «Нижний Новгород».

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 2:0 (1:0). Голы забили: Фомин (32), Грулев (58).

Предупреждены: Шиманьски, Варела, Игбун — Деспотович, Костюков, Абильдгор, Кварацхелия, Бакаев, Уремович.

«Рубин»: Дюпин, Костюков, Тальби, Уремович, Самошников, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия (Бакаев, 64), Деспотович (Онугха, 64), Дрейер.