Леонид Слуцкий оштрафован на 50 тысяч рублей

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий наказан за громкую полемику с главным судьей матча «Рубин» — «Зенит» (1:3). За свою несдержанность Слуцкому придется заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

50-летний российский специалист по ходу матча получил красную карточку за два предупреждения, а на послематчевой пресс-конференции назвал главного арбитра Сергея Иванова «профнепригодным».

«В соответствии с частью 2 статьи 11 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение обязательных требований раздела III Санитарного регламента чемпионата — оштрафовать главного тренера „Рубина“ Слуцкого Л.В. на 20 000 рублей.

В соответствии со статьей 90 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать Слуцкого Л.В. на 30 000 рублей. В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС — не применять к главному тренеру „Рубина“ Слуцкому Л.В. дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической», — говорится в решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Ранее Слуцкий неоднократно штрафовался за бурную критику российских судей, и сумма штрафов, выплаченная им, насчитывает не одну сотню тысяч рублей.

26 сентября в Москве «Рубин» сыграет с «Динамо». После восьми туров в активе казанцев 14 очков — пятое место.