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Леонид Огуль: «Комитет Госдумы не обсуждал запрет абортов в частных клиниках»
Информация о том, что комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета абортов в частных клиниках, не соответствует действительности, об этом в своем Telegram-канале пишет Ирина Волынец со ссылкой на издание «Подъем» и первого зампреда комитета.
«Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался», — указал первый зампред Леонид Огуль.
Напомним, ранее появилась информация о том, что комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Отмечалось, что у россиян должно быть право самостоятельно выбирать врача и медицинскую организацию для проведения операции по искусственному прерыванию беременности. В публикациях также было указано, что комитет также считает нужным продолжать развивать механизм доабортного консультирования.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республике Татарстан треть коммерческих медицинских учреждений отказалась от лицензий на прерывание беременности. С данной инициативой на расширенном совещании 2 августа выступила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. По итогам встречи, татарстанские клиники стали убирать из перечня услугу по прерыванию беременности, отметила омбудсмен.
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