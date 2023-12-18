Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

В комитете Госдумы по охране здоровья отметили, что у россиян должно быть право самостоятельно выбирать врача и медицинскую организацию для проведения такой операции, передает ТАСС со ссылкой на «Ведомости».

Отмечается, что комитет ГД пришел к выводу о необходимости сохранить права выбора гражданином России врача и медорганизации для искусственного прерывания беременности. Комитет также считает нужным продолжать развивать механизм доабортного консультирования. В 2022 году доля женщин, отказавшихся от прерывания беременности, среди тех, кто прошел доабортное консультирование, составила почти 23%, что позволило сохранить 47 598 беременностей, следует из письма со ссылкой на данные Минздрава.

Кроме того, депутаты рекомендуют формировать позитивные репродуктивные установки у женщин, информировать их о мерах господдержки, а также усилить меры контроля за работой частных клиник.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Республике Татарстан треть коммерческих медицинских учреждений отказалась от лицензий на прерывание беременности. С данной инициативой на расширенном совещании 2 августа выступила Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.По итогам встречи, татарстанские клиники стали убирать из перечня услугу по прерыванию беременности, отметила омбудсмен.