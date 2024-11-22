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СВО 22 ноября 2024 09:31

Лениногорские волонтеры «Своих не бросаем» отправили на СВО более 400 масксетей

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Лениногорские волонтеры «Своих не бросаем» отправили на СВО более 400 масксетей

Волонтеры лениногорского движения «Своих не бросаем» отправили на фронт уже больше 400 маскировочных сетей. Штаб добровольцев размещается в здании Музея боевой славы по адресу Куйбышева, 21. В одной связке работают городские и сельские плетельщицы. Недавно к ним присоединилась гимназия №11. Всего в районе сейчас семь точек, где изготавливают маскировку для бойцов.

Участницы движения начали плести сети полтора года назад. Сообщество через месяц после начала спецоперации организовала Светлана Салихова. С первых дней СВО на передовой её сын. С помещением для штаба добровольцам помогла мэрия и представители боевого братства.

За день плетельщицы могут изготовить две сети размером 3 на 4 метра. Такой скорости удалось достичь благодаря изобретенной одной из рукодельниц схеме плетения.

Нина Зиатдинова по профессии инженер и всю жизнь проработала по своей специальности. Предложенный ею вариант плетения позволяет экономить материал, да и новички его быстрее запоминают.

Ленты, из которых плетут сети, сначала нарезают в закроечном цеху. На каждой из них ножницами вручную делают засечки. Так сеть получается не однородной, и её не может считать дрон.

Недавно еще один местный умелец подарил волонтерам станок для нарезки лент. Скоро его запустят в работу.

Для плетения сетей закупается специальная ткань спанбонд. Один рулон стоит около 11 тысяч рублей. Мэрия и предприятия помогают с приобретением материала, но расходуется он быстро и требуется волонтерам постоянно.

Расцветку маскировочной сети выбирают исходя из запросов бойцов. Она может быть разной в зависимости от времени года и условий местности.

Есть в группе и один плетельщик. Раис Ханипов изготавливает антидроновые шторы. Они используются как ловушки для вражеских квадрокоптеров. Мужчине скоро исполнится 70 лет, и он не думал, что на пенсии придется заняться таким необычным делом.

Добровольцы говорят, что стали как одна семья. Здесь каждый может заменить друг друга. Когда необходима замена, они понимают уже без слов. К работе относятся с душой и любовью. Даже стойки для плетения назвали ласково — Алеша и Ванюшка.

И конечно, кроме изготовления маскировочных сетей здесь собирают необходимую помощь для бойцов. На счету объединения «Своих не бросаем» больше 100 отправок, это свыше 5 тонн гуманитарного груза. Продукты, одежда, техника, автомобили и многое другое. Сейчас идет срочный сбор на квадроцикл, который на фронте будет использоваться для вывоза раненых. Вместительный багги стоит 400 тысяч рублей, осталось собрать меньше половины.

В ближайшее время волонтеры готовят три отправки гуманитарной помощи на фронт. Они составлены по индивидуальным запросам бойцов. К каждой приложат маскировочную сеть.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото подготовлены Натальей Лакомкиной

#гуманитарная помощь #СВО #Татарстан
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