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Ру Тат
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Общество
22 февраля 2022  18:45

Легойда рассказал о помощи Русской православной церкви переселенцам из Донбасса

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Русская православная церковь старается делать и уже делает всё возможное для оказания помощи переселенцам из Донецкой и Луганской республик. Об этом заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«<…> при социальном отделе Ростовской-на-Дону епархии создан оперативный штаб, который сотрудничает со штабом МЧС. При каждом пункте временного размещения в Ростовской области дежурят священники и оказывают людям духовную помощь», — написал он.

Кроме того, по словам Легойды, в усиленном режиме работает центр гуманитарной помощи. Организован сбор продуктов, одежды и предметов первой необходимости. Священнослужители посещают пункты временного размещения и передают гуманитарную помощь.

Отдельно глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ отметил значительную поддержку со стороны жителей России идеи оказания помощи вынужденным переселенцам.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

#конфликт в донбассе
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