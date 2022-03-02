Легкоатлеты из России пропустят чемпионаты мира по решению World Athletics

Спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в столице Омана Мускате (4-5 марта) и мировом первенстве в помещении в Белграде (18-20 марта). Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на World Athletics.

Сообщается, что российским и белорусским спортсменам запрещается выступать на любых соревнованиях World Athletics. Также отмечается, что отстранены не только атлеты, но и любые официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола отстранила все российские клубы от еврокубков и отняла у России право проведения чемпионата мира-2022. А«Яндекс» получил уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).