«Зениту-Казань» не позволили выиграть Кубок ЕКВ

Сегодня Международная федерация волейбола отстранила все российские клубы от еврокубков и отняла у России право проведения чемпионата мира-2022. Об этом было сказано в официальном сообщении пресс-службы федерации.

Таким образом, казанский «Зенит» остановился в Кубке ЕКВ на стадии полуфинала. В Италии в первом полуфинальном матче казанцы уверенно обыграли «Монцу». Затем итальянцы отказались лететь в Казань на ответный матч, а вчера ЕКВ решила, что «Зенит» примет «Монцу» в ответной встрече в Стамбуле. Однако сегодня Международная федерация волейбола исключила наши команды из всех турниров.

Значит, казанцам не позволили пополнить свой клубный музей Кубком ЕКВ — в ответном матче «Зениту» для выхода в финал было достаточно выиграть лишь два сета. Нет сомнений, что наши ребята вышли бы в финал, где имели все шансы на успех в противоборстве с сильнейшим во втором полуфинале, «Тур» (Франция) — «Закса» (Польша). Хорошо еще, что казанцы не успели отправиться в Турцию, как баскетбольный УНИКС, вернувшийся домой с половины пути на игру Евролиги в Милане.

Таким образом, у «Зенита» остался один турнир — чемпионат российской суперлиги, где казанцы уверенно лидируют. 5 марта на своей площадке «Зенит-Казань» примет питерских одноклубников, как и столичное «Динамо» исключенных из плей-офф волейбольной Лиги чемпионов.