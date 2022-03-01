НХЛ решила приостановить действия прав на ТВ-трансляции в России

«Яндекс» получил уведомление об остановке действия прав на трансляции матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

«Ночью мы получили уведомление от НХЛ об остановке действия прав на трансляции. Мы будем общаться с ними, чтобы определить, как будем действовать дальше», - сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Ранее, в связи с санкциями Международной федерации хоккея по отношению к России, североамериканская лига объявила о приостановке работы русскоязычных цифровых медиаресурсов и разрыве всех отношений с российскими бизнес-партнерами России.

О заключении контракта НХЛ с «Яндексом» было объявлено в сентябре 2019 года. На платформе компании осуществлялся бесплатный показ матчей.