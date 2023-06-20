Le Monde: Власти Франции решили поддержать вступление Украины к НАТО

Руководство Франции поменяло позицию по присоединению Украины к НАТО и теперь считает такую возможность самостоятельной гарантией безопасности для Киева. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на собственный источник во французском Правительстве.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе соответствующая идея обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце, отмечает издание.

По мнению лиц, поддерживающих такой вариант развития событий, «намек на эту перспективу мог бы убедить Президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления».

Газета констатирует, что взгляд французских властей на возможное членство Украины в НАТО полностью поменялся. «Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», — подтвердил это иностранный дипломат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что формальное приглашение Украины в Североатлантический альянс в качестве члена пока не обсуждается.