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Руc Тат
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Политика 20 июня 2023 23:42

Le Monde: Власти Франции решили поддержать вступление Украины к НАТО

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Руководство Франции поменяло позицию по присоединению Украины к НАТО и теперь считает такую возможность самостоятельной гарантией безопасности для Киева. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на собственный источник во французском Правительстве.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе соответствующая идея обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце, отмечает издание.

По мнению лиц, поддерживающих такой вариант развития событий, «намек на эту перспективу мог бы убедить Президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления».

Газета констатирует, что взгляд французских властей на возможное членство Украины в НАТО полностью поменялся. «Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии», — подтвердил это иностранный дипломат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что формальное приглашение Украины в Североатлантический альянс в качестве члена пока не обсуждается.

#Франция #НАТО #спецоперация на Украине
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