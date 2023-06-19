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Столтенберг: НАТО против заморозки конфликта на Украине на российских условиях
Североатлантический альянс выступает против прекращения вооруженного противостояния на Украине и заключения соглашений на российских условиях. Об этом во время визита в Германию заявил на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба НАТО, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
«Мы все хотим завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией», — подчеркнул генсек военно-политического блока.
При этом политик заметил, что страны НАТО пока не обсуждают формальное приглашение Украины в альянс в качестве члена.
«Все союзники согласны, что двери альянса открыты, что Украина станет членом НАТО и что у России нет права вето. Сейчас для нас важно, чтобы Украина сохранилась как суверенное независимое государство», — объяснил Столтенберг (цитата по РИА Новости).
Вместе с тем он выразил уверенность, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе подведет Украину ближе к альянсу, обеспечив ей «многолетнюю программу военных поставок».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Соединенные Штаты, по словам Президента США Джо Байдена, выступают против упрощенного вступления Украины в НАТО.
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