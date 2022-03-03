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Политика
3 марта 2022  13:55

Лавров заявил, что в Харькове нет российских войск

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В Харькове нет российской армии. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке, передает ТАСС.

«В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на Харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию», — сказал Лавров.

Он напомнил, что накануне Президент России Владимир Путин поговорил с Премьер-министром Индии. Нарендра Моди выразил озабоченность тем, что индийский гражданин погиб в Харькове. Владимир Путин доложил, что российская сторона старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из города, но, согласно последней информации, украинские силовики фактически взяли их в заложники.

«Мы готовы принять этих студентов», — резюмировал Сергей Лавров.

#Сергей Лавров
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