Лавров заявил, что в Харькове нет российских войск

В Харькове нет российской армии. Об этом глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке, передает ТАСС.

«В Харькове нет российских войск, но мы видим ситуацию, когда на Харьковском вокзале не выпускают иностранцев, которые хотят уехать, в том числе через российскую территорию», — сказал Лавров.

Он напомнил, что накануне Президент России Владимир Путин поговорил с Премьер-министром Индии. Нарендра Моди выразил озабоченность тем, что индийский гражданин погиб в Харькове. Владимир Путин доложил, что российская сторона старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из города, но, согласно последней информации, украинские силовики фактически взяли их в заложники.

«Мы готовы принять этих студентов», — резюмировал Сергей Лавров.