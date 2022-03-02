Путин и Моди обсудили вопросы эвакуации граждан Индии с Украины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

«Обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине», — говорится в сообщении.

Путин сказал, что все необходимые указания были даны и российские военные делают все возможное для безопасного вывоза граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращения на родину. Так, российская сторона старается организовать срочную эвакуацию группы индийских студентов из Харькова, однако, согласно последней информации, украинские силовики фактически взяли их в заложники. Они используют студентов как живой щит и препятствуют выезду на российскую территорию, доложил Путин.

Собеседники условились о продолжении тесного контакта в целях обеспечения безопасности индийских граждан на Украине.