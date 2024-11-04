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Политика 4 ноября 2024 11:16

Лавров заявил, что США подталкивают Европу к войне с РФ

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Соединенные Штаты готовят европейские государства к ввязыванию в прямой военный конфликт с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Ну и как запасной вариант на случай, если режим Зеленского не справится, они (США) готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией», – цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Ранее Лавров заявил, что саммит БРИКС, прошедший в октябре в Казани, наглядно показал быстрый рост авторитета объединения. Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что РФ приветствует интерес Турции к сближению с БРИКС.

#Сергей Лавров #мид рф #США #европа
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