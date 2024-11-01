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Лавров: Москва приветствует интерес Анкары к сближению с БРИКС
Россия приветствует интерес Турецкой Республики к сближению с БРИКС. Но решение об участии Анкары в работе объединения будет принято в том числе на основе компромисса между его членами. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Приветствуем интерес Турции к сближению с БРИКС. Это подтверждает привлекательность объединения, основанного на уважении Устава ООН, открытости, прагматизме и ненаправленности против третьих сторон», – отметил глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Hurriyet.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран на правах полноценных членов, а также более десятка государств в качестве партнеров. XVI саммит БРИКС прошел в Казани в октябре. Турецкую делегацию на форуме возглавлял Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
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