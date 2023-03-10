Лавров: СМИ Запада новыми публикациями о подрыве «Северных потоков» сами подложили свинью

Западные СМИ своими публикациями о причастности некого украинского олигарха к подрыву российских газопроводов «Северный поток» сами «подложили свинью» – из-за этого у обывателей возникнет больше вопросов о том, к чему приводит поддержка Киева. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра».

«Вы упомянули последнюю волну материалов в американской и частично германской прессе насчет новых версий – украинский олигарх, которому лучше самому признаться, о нем и об украинском следе не хотели говорить, потому что это могло бы испортить германо-украинские отношения, и все в таком же духе. Знаете, во-первых, это, конечно, детский лепет», – отметил министр.

По его мнению, даже если принять в расчет логику, из-за которой официальные власти ранее не озвучивали возможных виновников инциндентов («как бы хотели обезопасить стратегические отношения между ФРГ и Украиной»), это все раавно по большому счету «подложенная свинья».

«Потому что, если хотели все списать на какого-то украинского или проукраинского обученного водолаза, но уже не состоящего на службе – ну, все равно, если хотели вбросить украинский след, обыватель в Германии, как и в любой другой стране, будет задаваться вопросами. Опять Украина?» – сказал Лавров.

7 марта друг за другом The New York Times и Die Zeit опубликовали статьи, в которых приводились якобы новые сведения об инциденте. В Кремле эти сообщения посчитали спланированным вбросом, а в ФРГ полагают, что операция могла вестись под чужим флагом.