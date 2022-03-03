Лавров: Западные СМИ ни разу так эмоционально не освещали ситуацию в Ираке или Ливии

В сегодняшнем интервью зарубежным и российским журналистам глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные СМИ ни разу так эмоционально не освещали ситуацию в Ираке или Ливии, где были сотни тысяч погибших, как делают это сегодня в новостях про ситуацию вокруг Украины.

«Вы хоть раз с таким же надрывом эмоциональным освещали ситуацию, как она развивалась в Ираке и в Ливии? — спросил Лавров в ответ на вопрос британской журналистки. — Когда сотни тысяч погибших среди гражданских людей находились».

Он отметил, что их работа сегодня больше похожа на «инструмент вбивания в головы людям того, что нужно западным руководителям». По словам Лаврова, если западные журналисты беспокоятся о гуманитарных последствиях любых боевых действий, им нужно посмотреть на те страницы, которые они предпочитают «не затрагивать в своей профессиональной деятельности».

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что западные СМИ оценивают действия российского Президента на основе своей пропаганды.

Утром 24 февраля Владимир Путин в видеообращении к российским гражданам объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.