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Политика
3 марта 2022  17:10

Лавров: Западные СМИ оценивают действия Президента России на основе своей пропаганды

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Действия российского Президента Владимира Путина западные СМИ оценивают на основе своей пропаганды. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС. 

«Описывать то, что делает и как делает Президент [России Владимир] Путин, вы предпочитаете на основе того, что пишет о нем и говорит о нем западная пропаганда», — заявил в интервью зарубежным и российским СМИ министр. 

Он также подчеркнул, что Президент в последние недели много раз развернуто излагал позицию Кремля, которая вырабатывается в полном соответствии с конституционными полномочиями главы государства и Министерства иностранных дел, Министерства обороны, спецслужб и Совбеза РФ.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.  

#Сергей Лавров
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