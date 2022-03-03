Лавров: Западные СМИ оценивают действия Президента России на основе своей пропаганды

Действия российского Президента Владимира Путина западные СМИ оценивают на основе своей пропаганды. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Описывать то, что делает и как делает Президент [России Владимир] Путин, вы предпочитаете на основе того, что пишет о нем и говорит о нем западная пропаганда», — заявил в интервью зарубежным и российским СМИ министр.

Он также подчеркнул, что Президент в последние недели много раз развернуто излагал позицию Кремля, которая вырабатывается в полном соответствии с конституционными полномочиями главы государства и Министерства иностранных дел, Министерства обороны, спецслужб и Совбеза РФ.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.