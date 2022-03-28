Лавров: В России готовится указ об ограничении въезда граждан «недружественных стран»

Правительство России разрабатывает указ о введении ограничений визового характера для въезда в Россию граждан «недружественных стран». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа Президента об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России», — сказал министр на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия».

Глава МИД также отметил, что для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан третьих государств и лиц без гражданства, оказавшихся на территории Украины, им был облегчен порядок въезда и пребывания на территории России. Это необходимо для их безопасного возвращения в страны своей гражданской принадлежности.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Ранее Соединенные Штаты анонсировали новый пакет санкций против России, которые затронут как частных лиц, так и различные структуры, о чем сообщал «Татар-информ».