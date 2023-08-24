Эксперты: Саммит БРИКС позволит Татарстану представить свой потенциал 3,5 млрд человек

Саммит БРИКС в Казани, который пройдет в 2024 году, станет уникальной возможностью для Татарстана продемонстрировать свой промышленный, сельскохозяйственный и торговый потенциал и даст дополнительный толчок экономическому и политическому развитию республики. Таким мнением поделились эксперты, комментируя новость о проведении события в столице Татарстана.

В странах — членах БРИКС, которые будут присутствовать на саммите, проживают 3,5 млрд человек. «Данное мероприятие позволит реализовывать совместные проекты с иностранными партнерами, входящими в БРИКС, создаст возможности по подписанию договоров и соглашений, способствующих дальнейшему развитию и совершенствованию экономического потенциала Российской Федерации и Республики Татарстан», — уверен председатель исполнительного комитета Ассоциации юристов России, представитель Общественной палаты России от РТ Тимур Какохо.

Выбор Татарстана и конкретно Казани в качестве места проведения саммита неслучаен. Республика является одним из лидеров в стране по международному и межрегиональному сотрудничеству и с каждым годом лишь наращивает свой потенциал, добавил руководитель Регионального исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в РТ, координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Пoмощь рядом!», кандидат юридических наук Ринат Фазылов.

«Новость, о которой сообщил Президент России Владимир Владимирович Путин, о проведении саммита БРИКС в октябре 2024 года в Казани — это, безусловно, очень хорошая новость для нашей республики. Татарстан является одним из лидеров в нашей стране и по международному, и по межрегиональному сотрудничеству. И в Казани проводилось на высочайшем уровне множество крупных международных мероприятий, в том числе и форум стран БРИКС в 2020 году (форум породненных городов и муниципальных образований – прим. Т-и)», — заявил он.

В заключение эксперт отметил большой вклад Раиса Татарстана Рустама Минниханова в предстоящее событие. Так, в РТ уже создан организационный комитет и начата работа по объектам.

«Я думаю, он (саммит — прим. Т-и) в дальнейшем даст еще больший толчок как в экономическом, так и в политическом развитии нашей республики», — заключил Фазылов.

Напомним, что по итоговой декларации саммита БРИКС в Йоханнесбурге все члены объединения поддержали председательство России в 2024 году. Россию на мероприятии представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в формате видеоконференции.