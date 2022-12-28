Лавров: США не намерены отправлять на Украину специалистов вместе с комплексами Patriot

Соединенные Штаты по дипломатическим каналам пространно объяснили, что не намерены отправлять на Украину специалистов вместе с ЗРК Patriot. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы поинтересовались у американцев по каналам, которые пока еще у нашего посольства сохраняются, означает ли решение передать батарею Patriot, учитывая сложность в ее использовании, что там будут американские специалисты, — сказал глава МИД. — Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому, что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России».

Представители Штатов уточнили, что Patriot будут вводить постепенно — в течение нескольких месяцев, пока украинские военные не освоят эту технологию, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении в новый пакет помощи Киеву стоимостью около 1,85 млрд долларов батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Президент РФ Владимир Путин при просьбе журналистов прокомментировать эту информацию отмечал, что российские Вооруженные силы способны уничтожить американские комплексы, поставленные Украине.