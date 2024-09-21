Лавров сказал, что Путин пошутил насчет поддержки Харрис

Президент РФ Владимир Путин шутил, когда говорил, что «поддерживает» кандидата в президенты США Камалу Харрис (демократы). Более того, в Москве не проводят для себя никаких различий относительно участников предвыборной гонки в Америке, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Президент России Владимир Путин пошутил. У него хорошее чувство юмора», — сказал Лавров.

Причем спикер напомнил, что Путин ранее не раз шутил подобным образом, выступая где-то или давая интервью.

«Не вижу какой-либо разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период времени», — добавил Лавров, назвав США действующим «пресловутым глубинным государством».

Напомним, недавно Путин иронично высказался о поддержке Харрис.

«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — сказал российский лидер.

Интересно, что экс-президента США и кандидата на пост лидера в 2024-м Дональда Трампа смутила шутка Президента России.

«Он поддержал Камалу. <...> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», — прокомментировал Трамп высказывание Путина.

В Штатах президентские выборы пройдут 5 ноября. На «кресло американского лидера» претендуют Трамп (партия республиканцев) и Харрис (демократы). Напомним, что действующий президент США Джо Байден снялся с «президентской гонки» в конце июля после очередных дебатов с Трампом.

Отметим, что спустя два месяца после ранения в ухо на Трампа вновь совершили покушение. Все подробности, причины и выводы — в материале «Татар-информа» «Конец американской демократии: доживет ли Трамп до выборов президента США?»