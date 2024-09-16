Конец американской демократии: доживет ли Трамп до выборов президента США?

Спустя два месяца после ранения в ухо на Дональда Трампа вновь совершенно покушение

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Что произошло?

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отдыхал в гольф-клубе Trump International во Флориде. В какой-то момент недалеко от республиканца послышались выстрелы. Сначала американские СМИ писали, что перестрелку устроили двое мужчин. Мол, они целились друг в друга, политик не был целью стрелявших.

Позже выяснилось, что стрельбу начал сотрудник Секретной службы США, который заметил подозрительного мужчину. Злоумышленник попытался скрыться, но позже был задержан на окружной трассе.

Между тем шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу раскрыл новые подробности. Он заявил, что в кустах рядом с гольф-клубом обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшн-камеру.

Секретная служба США позже подтвердила, что сотрудник ведомства открыл огонь по вооруженному человеку, который находился недалеко от территории клуба.

Райан Уэсли Раут с Гавайских островов оказался ярым сторонником Украины Фото: en.wikipedia.org, Public Domain

Украинский след

Вскоре дело начали расследовать как покушение на кандидата в президенты США. Об этом заявили в ФБР. Личность подозреваемого оперативно раскрыли. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов.

Быстро выяснилось, что демократ оказался ярым сторонником Украины. В соцсетях он не раз выступал с радикальной проукраинской позицией. «Собираюсь сражаться и умереть за Украину», – писал он. А по данным газеты New York Post, Раут даже пытался вербовать нескольких ветеранов войны в Афганистане для отправки в ряды ВСУ. Кроме того, он сам посещал Киев.

Следствие выясняет, есть ли у подозреваемого в покушении мотивы, связанные с позицией Трампа в отношении украинского конфликта.

Сейчас американские букмекеры мгновенно повысили шансы Трампа на победу на выборах Фото: commons.wikimedia.org

«Я никогда не сдамся»: предвыборные «акции» Трампа пошли в рост

Между тем сам Трамп не пострадал. Он оперативно вышел на связь и много шутил, что ему не дали доиграть партию в гольф. Конечно, харизматичный кандидат в президенты США не преминул воспользоваться моментом для укрепления своих предвыборных позиций.

«В моем районе раздались выстрелы, но прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми, — я в безопасности и здоров. Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за вашу поддержку», — заявил Трамп.

Два месяца назад популярность Трампа и так скакнула вверх после неудачного покушения. Его показная смелость и фото с окровавленным ухом быстро облетели все мировые СМИ и соцсети. Вот и сейчас американские букмекеры мгновенно повысили шансы Трампа на победу на выборах.

По данным платформы Polymarket, зафиксирован рост ставок на победу республиканца, а в его победу на выборах верят 49% пользователей. Сумма ставок на исход президентских выборов уже превысила $900 млн.

Джо Байден призвал Секретную службу обеспечить безопасность республиканца Фото: commons.wikimedia.org

Реакция Байдена и Харрис: почему им никто не верит

Второе за два месяца покушение на Дональда Трампа не могло остаться в стороне от действующих обитателей Белого дома. Джо Байден призвал Секретную службу обеспечить безопасность республиканца.

«Я рад, что бывший президент не пострадал. Как я уже много раз говорил, в нашей стране нет места политическому насилию или какому-либо насилию вообще. Я поручил своей команде продолжать обеспечивать Секретную службу всеми ресурсами и возможностями, необходимыми для обеспечения безопасности экс-президента», – заявил Байден.

Не осталась в стороне и главная соперница Трампа на выборах – Камала Харрис. Она отметила, что рада, что ее противник по выборам в полной безопасности.

Камала Харрис отметила, что рада, что ее противник по выборам в полной безопасности Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

«Я глубоко обеспокоена возможным покушением на бывшего президента Трампа. По мере того как мы собираем факты, я буду честной: я осуждаю политическое насилие. Мы все должны внести свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию. Я благодарна, что бывший президент Трамп в безопасности. Я хвалю Секретную службу США и правоохранительные органы за их бдительность», – отметила она.

«И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу»

Казалось бы, все по чести. Однако в США официальной позиции властей мало кто верит. Есть факт – второй раз за два месяца на кандидата в президенты, который явно не подходит Deep state (Глубинное государство), совершается покушение на жизнь.

Один из богатейших людей планеты Илон Маск очень кратко, но метко прокомментировал эту сторону инцидента.

«И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу», – написал миллиардер в соцсетях.

Илон Маск: «И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу» Фото: commons.wikimedia.org

И действительно, почему «сходят с ума» лишь поклонники Украины, оголтелые демократы и далее по списку? Кто-то реально может поверить, что среди республиканцев сплошь и рядом разумные, спокойные и глубоко порядочные люди? Конечно же, сумасшествие не выбирает между демократами и республиканцами. Поражает тех и других. Вопрос лишь в том, кого используют в своих интересах, а кого нет.

Поэтому что бы ни говорили Байден, Харрис и лояльные им СМИ, но по другую сторону баррикад, безусловно, отметят, что Трампа буквально стараются смести с шахматной доски, не доводя дело до выборов. Получится или нет – вопрос открытый. Но до 5 ноября времени еще много. Кажется, третья попытка вполне может случиться.

«Это покушение тоже получается очень хорошо организованным. Маньяки в США, которые стреляют в Трампа, какие-то очень хорошо организованные. Видимо, Трамп все же выигрывает выборы, и единственный способ его убрать – покушение», – написал в своем телеграм-канале известный политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

Технология политических убийств в США

По словам эксперта, это еще один теракт против Трампа по устоявшейся технологии. Сначала массово искусственно разжигается ненависть на уровне почти безумия. А потом находятся люди, которые на основе этой искусственно построенной ненависти начинают готовить теракт. С настоящим убийством.

Сначала массово искусственно разжигается ненависть на уровне почти безумия. А потом находятся люди, которые на основе этой искусственно построенной ненависти начинают готовить теракт Фото: commons.wikimedia.org

«Очевидно, что по этой же модели будут в ближайшее время еще покушения на теракты против западных политиков. Теракты идут по новой политической технологии. Стрельба в Трампа скоро уже будет привычной для мира и американцев. Если в октябре никто не будет стрелять в Трампа, все будут спрашивать: а что случилось? Почему в октябре-то не стреляли?» – задается вопросом Марков.

Между тем будет интересно посмотреть за трактовкой американских СМИ, большинство из которых находятся под жестким контролем демократов и действующей власти. Наверняка самые популярные из представителей массмедиа будут отстаивать мысль, что никакого покушения и не было. Мол, Трамп все сам организовал после провала на ТВ-дебатах.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Доживет ли до них Дональд Трамп – вопрос открытый. Зато вопрос о демократии в Америке в свете последних событий можно закрывать. Она мертва – клинической или доподлинной смертью.