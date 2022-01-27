Лавров уверен, что ответ США по гарантиям безопасности станет известен общественности

Нет сомнений, что скоро содержание ответа по предложенным Россией гарантиям безопасности, полученного от Соединенных Штатов, станет известно общественности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

Глава МИД напомнил, что коллеги из США предпочитают, чтобы документ не был обнародован, так как это позволит оставить пространство для конфиденциального дипломатического диалога.

Вместе с тем Лавров заметил, что американский ответ был согласован со всеми союзниками и, соответственно, может в скором времени «просочиться» в массы.

«Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он „утечет“», — сказал дипломат.

Накануне, 26 января, посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан передал замглавы МИД России Александру Грушко письменный ответ Вашингтона.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не опубликует американский ответ, если США об этом попросят, но суть документа будет обнародована.