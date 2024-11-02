Медведев: Саммит БРИКС в Казани стал большим успехом России и Путина

Прошедший саммит БРИКС в Казани можно назвать большим успехом России и ее Президента Владимира Путина. Таким мнением в интервью RT поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что идея многополярности, объединяющая страны — участницы БРИКС и подобные сообщества, очень перспективна.

«Мы видим создание нового миропорядка. Казань является очень большим успехом и Российской Федерации, и президента Путина, потому что впервые такое количество ведущих стран, которые представляют большую часть планеты, приехало, чтобы обсуждать вопросы, которые они считают актуальными», — объяснил политик свою точку зрения.

Медведев добавил, что есть ряд вопросов, которые странам БРИКС еще только предстоит решить. Одним из них является решение проблемы господства доллара, которое, подчеркнул собеседник издания, «всех достало».

Напомним, что саммит БРИКС в Казани состоялся с 22 по 24 октября 2024 года. Участие в событии приняли участники из более 30 государств, 22 из которых были представлены на высшем уровне.